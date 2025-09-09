Πάτρα: Ερευνάται εγκληματική ενέργεια για την υπόθεση με μυστηριώδη θάνατο βρέφους το 2013

Συγκλονίζει η υπόθεση με μυστηριώδη θάνατο βρέφους 2,5 ετών στην Πάτρα το 2013, η οποία έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας, στο πλαίσιο των ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης για εκατοντάδες φακέλους θανάτων που είχαν καταγραφεί την τελευταία πενταετία ως «φυσιολογικά αίτια» από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και τα «ΝΕΑ», το βρέφος είχε εισαχθεί στα τέλη του 2012 στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, ενώ τον Ιανουάριο του 2013 έφυγε από τη ζωή.

Οι γιατροί που παρακολουθούσαν το βρέφος στη ΜΕΘ παρουσίασαν σημειώσεις, στις οποίες καταγράφονται συνομιλίες με οικείους της οικογένειας. Από αυτές προκύπτει ότι ο πατέρας του παιδιού είχε ύποπτη συμπεριφορά, η μητέρα εμφανιζόταν φοβισμένη, ενώ γενικά το περιβάλλον στο οποίο ζούσε το παιδί ήταν κακοποιητικό.

Ο γιατρός Ανδρέας Ηλιάδης και άλλοι γιατροί του νοσοκομείου παρέδωσαν στις Αρχές φάκελο με στοιχεία τα οποία δείχνουν πως τελικά το βρέφος δεν έχασε τη ζωή του από μηνιγγίτιδα, αλλά όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Σημειώνεται πως στο πόρισμα του κου Γκότση, το οποίο στηρίχτηκε και σε εκθέσεις παθολογοανατόμων, ο θάνατος αποδίδεται σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Το πόρισμα αυτό οδήγησε στο κλείσιμο της υπόθεσης και με την αθώωση των γονιών του βρέφους, καθώς παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αρχικές ενδείξεις κακοποίησης, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο εισαγγελέας εχει στείλει την υπόθεση με το βρεφος στο Εσωτερικών και ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια.

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη εδώ και ένα μήνα, ενώ έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις.

