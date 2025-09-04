Ακρόπολη: Γνωστή στις Αρχές η μητέρα του μωρού που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ

Γνωστή στις Αρχές είναι η μητέρα του περίπου 30 ημερών μωρού που εντόπισε περαστική σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Newsbomb.gr, η 37χρονη μητέρα έχει συλληφθεί για κλοπές προϊόντων από σούπερ μάρκετ.

«Πήγα στην ακτή Μιαούλη στο φαρμακείο. Εκεί γνώρισα απ' έξω έναν άνδρα νεαρό, Έλληνα, και πιάσαμε τη συζήτηση. Μου κέρδισε την εμπιστοσύνη και του άφησα για λίγα λεπτά το μωρό για να πάω να ψωνίσω. Όταν βγήκα, δεν ήταν εκεί. Μου άρπαξε το μωρό», φέρεται να είπε η 37χρονη μητέρα στους αστυνομικούς του Α.Τ. Καμινίων, όπου πήγε ώρες αργότερα για να καταγγείλει την εξαφάνιση του μωρού της.

Το περίπου 30 ημερών μωρό με εντολή εισαγγελέα διακομίσθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία.