Ακρόπολη: Μυστήριο με το μωρό 30 ημερών που βρέθηκε σε καλάθι σούπερ μάρκετ

Μυστήριο επικρατεί με το μωρό που εντοπίστηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη. Το περίπου 30 ημερών μωρό εντόπισε μια περαστική σε πάρκο στην οδό Καλλιρόης στην Ακρόπολη το βράδυ της Τετάρτης (3 Σεπτεμβρίου) και ειδοποίησε τους αστυνομικούς και αμέσως το μετέφερε στο Α.Τ. της περιοχής.

Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε μια γυναίκα Ρομά στο Α.Τ. Καμινίων, υποστηρίζοντας ότι έδωσε το παιδί σε έναν άνδρα σε σούπερ μάρκετ για να ψωνίσει και εκείνος το πήρε και έφυγε.

Το περίπου 30 ημερών μωρό με εντολή εισαγγελέα διακομίσθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία ενώ η γυναίκα Ρομά συνελήφθη από τους αστυνομικούς, καθώς υπάρχουν ερωτήματα γιατί το μωρό εντοπίστηκε στην περιοχή της Ακρόπολης και εκείνη πήγε στο Α.Τ. Καμινίων να καταγγείλει την εξαφάνιση αρκετές ώρες μετά.