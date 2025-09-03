Γυναίκα βρήκε βρέφος μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης
Το μωρό διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Γυναίκα από την Αλβανία βρήκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ ένα βρέφος στην περιοχή της Ακρόπολης, στην οδό Καλλιρόης 130.
Σύμφωνα με πληροφορίες το βρέφος είναι περίπου 30 ημερών.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το μωρό διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:17 ∙ WHAT THE FACT
Ειδικός εξηγεί πώς να σταματήσετε να υποφέρετε από αϋπνία και να βελτιώσετε τον ύπνο σας
23:06 ∙ LIFESTYLE
Μαρία Σολωμού: Υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο με νέα αλλαγή στα μαλλιά της
20:11 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πατήσια: Γυναίκα γέννησε μόνη της και εντοπίστηκε νεκρή με το βρέφος
16:28 ∙ LIFESTYLE
Super Katerina: Αυτή είναι η νέα ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου
20:32 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ