Γυναίκα βρήκε βρέφος μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης

Γυναίκα από την Αλβανία βρήκε μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ ένα βρέφος στην περιοχή της Ακρόπολης, στην οδό Καλλιρόης 130.

Σύμφωνα με πληροφορίες το βρέφος είναι περίπου 30 ημερών.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το μωρό διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων.







