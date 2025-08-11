Γερμανία: Πατέρας σκότωσε το τριών μηνών μωρό του και τον εαυτό του αφού δολοφόνησε τη σύζυγό του

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας και το παιδί του σκοτώθηκαν από την σύγκρουση.

Ένας Γερμανός πατέρας αυτοκτόνησε μαζί με το τριών μηνών μωρό του, οδηγώντας το αυτοκίνητό του μετωπικά πάνω σε άλλο αυτοκίνητο, αφού δολοφόνησε τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια ενός καυγά.

Ο 37χρονος άνδρας, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, σκότωσε τη 34χρονη σύζυγό του «χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο» μετά από καυγά στο σπίτι τους το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τι είδους όπλο χρησιμοποιήθηκε για το έγκλημα.

Μετά το περιστατικό, έφυγε από το διαμέρισμα στο Waldachtal στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και πήρε μαζί του το τρίμηνο μωρό τους.

Αναφέρεται ότι οδήγησε το αυτοκίνητό προς το Pfalzgrafenweiler, όπου έστριψε στη λωρίδα της αντίθετης κατεύθυνσης και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 29χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας και το μωρό του σκοτώθηκαν από την σύγκρουση.

Εν τω μεταξύ, η γυναίκα στο άλλο αυτοκίνητο και ένα 22 μηνών παιδί που ήταν επιβάτης υπέστησαν σοβαρά τραύματα. Ωστόσο, η αστυνομία δήλωσε ότι τα τραύματά τους δεν αποτελούν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Μετά το ατύχημα, και τα δύο οχήματα κατασχέθηκαν και ο δρόμος έκλεισε για αρκετές ώρες.

Ένας εγκληματολόγος κλήθηκε στον τόπο του ατυχήματος για να προσδιορίσει την αιτία της σύγκρουσης. Το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών (CID) της χώρας έχει ξεκινήσει πλήρη έρευνα για τα δύο περιστατικά.

