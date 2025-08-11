Ιράν: Γυναίκα σκότωσε 11 συζύγους της σε 22 χρόνια για να κληρονομήσει την περιουσία τους

Οι δολοφονίες παρέμειναν απαρατήρητες για περισσότερες από δύο δεκαετίες, καθώς τα θύματα φαίνονταν να πεθαίνουν από φυσικά αίτια λόγω της προχωρημένης ηλικίας και των υφιστάμενων προβλημάτων υγείας τους

Newsbomb

Ιράν: Γυναίκα σκότωσε 11 συζύγους της σε 22 χρόνια για να κληρονομήσει την περιουσία τους

Ιράν: Γυναίκα σκότωσε 11 συζύγους της σε 22 χρόνια

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοκ έχει προκαλέσει στο Ιράν η υπόθεση μιας γυναίκας, η οποία σκότωσε 11 άνδρες που είχε παντρευτεί σε διάστημα 22 ετών. Η 56χρονη Kolsum Akbari παντρευόταν συστηματικά ηλικιωμένους άνδρες και στη συνέχεια τους δολοφονούσε με φάρμακα και αλκοόλ, προκειμένου να κληρονομήσει την περιουσία και την προίκα τους.

Οι δολοφονίες παρέμειναν απαρατήρητες για περισσότερες από δύο δεκαετίες, καθώς τα θύματα φαίνονταν να πεθαίνουν από φυσικά αίτια λόγω της προχωρημένης ηλικίας και των υφιστάμενων προβλημάτων υγείας τους.

Η Akbari ομολόγησε τις δολοφονίες και περιμένει την έκδοση της ποινής της, ενώ τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων ζητούν την εκτέλεσή της.

Οι δολοφονίες ξεκίνησαν το 2000 και συνεχίστηκαν μέχρι το 2023, όταν ο θάνατος του τελευταίου θύματός της, του 82χρονου Gholamreza Babaei, οδήγησε στη σύλληψή της. Ο γιος του Babaei άρχισε να υποψιάζεται κάτι μετά από την αποκάλυψη ενός οικογενειακού φίλου ότι ο πατέρας του είχε προηγουμένως παντρευτεί μια γυναίκα ονόματι Kolsum, η οποία είχε προσπαθήσει να τον δηλητηριάσει.

Η οικογένεια την αναγνώρισε ως την πιο πρόσφατη σύζυγο του Babaei και επικοινώνησε με την αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η Akbari ομολόγησε τους φόνους, αν και έδωσε αντικρουόμενες καταθέσεις ως προς τον αριθμό των θυμάτων.

«Δεν ξέρω πόσους σκότωσα. Ίσως ήταν 13 ή 15 άτομα. Δεν θυμάμαι ακριβώς», είπε.

Το ιστορικό των δολοφονιών

Η Akbari παντρεύτηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 18 ετών. Οι γονείς και συγγενείς της χαρακτήρισαν τον γάμο ως σύντομο και ανεπιτυχή, με έναν άνδρα που έπασχε από ψυχικά προβλήματα.

Ο δεύτερος γάμος της ήταν με έναν πολύ μεγαλύτερο άνδρα που είχε παιδιά από προηγούμενο γάμο. Ζούσε μαζί του σε ένα χωριό για χρόνια, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό ο εκείνος και οι θετοί γιοι του, την χτυπούσαν συχνά.

Μετά τον θάνατό του, η Akbari συμμετείχε σε διαδηλώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της να παντρεύεται ηλικιωμένους, μοναχικούς άνδρες.

Απέκτησε πρόσβαση στα πιθανά θύματά της μέσω των κορών τους και, αφού επιβεβαίωνε την οικονομική τους κατάσταση, συμφωνούσε να παντρευτεί μόνο αν έπαιρνε υψηλή προίκα. Στη συνέχεια, δηλητηρίαζε σταδιακά τα θύματά της με συνδυασμούς φαρμάκων για την αρτηριακή πίεση, φαρμάκων για το διαβήτη, ηρεμιστικών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, νοθευμένου αλκοόλ.

Όταν τα φάρμακα αποδείχθηκαν ανεπαρκή, έπνιγε τα θύματά της με μαξιλάρια και πετσέτες.

Η γεωγραφική κατανομή συνέβαλε στο να μην μπορέσουν οι αρχές να συνδέσουν τους θανάτους για χρόνια.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων θυμάτων ήταν ο 69χρονος Μιραχμάντ Ομράνι, ο οποίος πέθανε ένα μήνα μετά το γάμο τους το 2013, ο 62χρονος Εσμάιλ Μπακσί, ο οποίος πέθανε δύο μήνες μετά το γάμο τους το 2016, και ο 83χρονος Γκαντζάλι Χαμζέι, ο οποίος πέθανε 43 ημέρες μετά το γάμο τους.

Ένας άνδρας, ο Masih Nemati, επέζησε από την απόπειρα δηλητηρίασης της Akbari το 2020, αφού ήπιε μολυσμένο σιρόπι. Την έδιωξε από το σπίτι του, αλλά δεν υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία.

«Ένα τόσο επιδέξιο σχέδιο δεν μπορεί να είναι έργο ενός τρελού»

Σε ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο του Σάρι, οι οικογένειες των τεσσάρων θυμάτων ζήτησαν την εκτέλεση της Akbari σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο. Η υπόθεση αφορά περισσότερους από 45 ενάγοντες, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων κληρονόμων και συγγενών των νεκρών μελών της οικογένειας.

Η Akbari αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά ομολόγησε τους φόνους όταν προβλήθηκαν στο δικαστήριο βίντεο από την αναπαράσταση της σκηνής του εγκλήματος.

Ο δικηγόρος της ζήτησε να γίνει ψυχιατρική αξιολόγηση, αλλά οι ενάγοντες απέρριψαν το αίτημα.

«Ένα τόσο επιδέξιο σχέδιο που εξαπάτησε πολλές εξέχουσες οικογένειες δεν μπορεί να είναι έργο ενός τρελού», είπε ένα μέλος της οικογένειας, αναφερόμενο στους εξελιγμένους συνδυασμούς φαρμάκων και τον προσεκτικό σχεδιασμό που απαιτήθηκε.

Η Akbari βρίσκεται αντιμέτωπη με 11 κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης και μία κατηγορία για απόπειρα φόνου.

Η Akbari συνήθως μεταβίβαζε την κληρονομική ιδιοκτησία και την προίκα στο όνομα της κόρης της, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του μετά την ακρόαση όλων των ενάγοντων στην υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταιγίδα «ξήλωσε» την οροφή φυλακής - Αναγκαστική μετακίνηση σχεδόν 400 κρατουμένων - Δείτε βίντεο

16:51WHAT THE FACT

Ο «Βασιλιάς των Αρουραίων»: Τι είναι και γιατί οι επιστήμονες λένε ότι ίσως δεν είναι μύθος

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα σε Γαλατά και Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας – Ήχησε το «112»

16:41LIFESTYLE

Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Λευτέρης Κορδιάος: Ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Κανάκη

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Περιπέτεια σε πτήση – Ακυρώθηκε η προσγείωση την τελευταία στιγμή λόγω άλλου αεροπλάνου στον διάδρομο

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Ντέιβιντ Λιντς: Είχε μετανιώσει για την υπογραφή του υπέρ του Ρομάν Πολάνσκι

16:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Επιβεβαίωση ΠΑΟΚ για Γιακουμάκη

16:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι ο 37χρονος και η 24χρονη για το βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας

16:30ΚΟΣΜΟΣ

H ανθρώπινη μορφή που πιάστηκε από κάμερα τρένου και «πάγωσε» άπαντες στην Αργεντινή (vid)

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Επικίνδυνη καταδίωξη στο Ρέθυμνο: Άνδρας πέταξε την καραμπίνα του και προσπάθησε να διαφύγει

16:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι κυριότερες αιτίες πτώσης ενός ανελκυστήρα – Μύθοι και πραγματικότητα

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Πέθανε ο Αλβάρο Ουρίμπε δύο μήνες μετά την επίθεση που δέχτηκε σε πολιτική συγκέντρωση

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό τέλος για βασίλισσα ομορφιάς: Τη «βύθισαν» με πέτρες στη θάλασσα - Δεμένη με λουκέτο στον λαιμό και μαύρο πανί στο πρόσωπο

16:18ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω» στη Σαντορίνη - Στο 43% το ποσοστό παραβατικότητας - Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε ημερόπλοια

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γυναίκα σκότωσε 11 συζύγους της σε 22 χρόνια για να κληρονομήσει την περιουσία τους - Βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτέλεση

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2025: Πρόσκληση επιτυχόντων για κατάταξη στη Σχολή Ικάρων

16:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Προβάδισμα στον Ιβάν Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα, ζητάμε μια απόδειξη ότι υπάρχουν τα κεφάλαια» - Όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου του Α.Σ.

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Έφοδος» μεδουσών σε πυρηνικό σταθμό - Έκλεισαν τέσσερις μονάδες

16:00ΚΟΣΜΟΣ

«Αόρατος δολοφόνος»: Ο μύκητας που απειλεί τον εγκέφαλο και αντιστέκεται στα φάρμακα

15:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζος Μπρολίν: «Όλα είναι τόσο βαρετά και ίδια στις ψηφιακές πλατφόρμες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:21ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό αντίο του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια - Στο καλό Λένα»

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό τέλος για βασίλισσα ομορφιάς: Τη «βύθισαν» με πέτρες στη θάλασσα - Δεμένη με λουκέτο στον λαιμό και μαύρο πανί στο πρόσωπο

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

16:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι ο 37χρονος και η 24χρονη για το βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας

13:41ΚΟΣΜΟΣ

«Η άγνωστη του Σηκουάνα»: Το μυστήριο του χαμογελαστού πτώματος που έσωσε εκατομμύρια ζωές

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα σε Γαλατά και Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας – Ήχησε το «112»

16:41LIFESTYLE

Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Λευτέρης Κορδιάος: Ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Κανάκη

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Άφατη θλίψη στο Α' Νεκροταφείο - Συντετριμμένοι Αντώνης, Γεωργία και Κώστας Σαμαράς

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Δασική πυρκαγιά στην Αρχαία Νεμέα - Επιχειρούν 7 εναέρια, ήχησε το 112 για εκκένωση

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Πέθανε ο Αλβάρο Ουρίμπε δύο μήνες μετά την επίθεση που δέχτηκε σε πολιτική συγκέντρωση

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: «Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…» - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την ηθοποιό

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Faberge: Πωλήθηκε ο ιστορικός οίκος έναντι $50 εκατ. - Αλλάζουν χέρια τα πολύτιμα αυγά

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Αυτόπτης μάρτυρας σε εμπρηστική ενέργεια ο δήμαρχος - Αίτημα για κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο... παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Μαμά τάισε το πόνι της κόρης της στα λιοντάρια ζωολογικού κήπου - Πώς εξηγεί την απόφασή της

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γυναίκα σκότωσε 11 συζύγους της σε 22 χρόνια για να κληρονομήσει την περιουσία τους - Βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτέλεση

16:30ΚΟΣΜΟΣ

H ανθρώπινη μορφή που πιάστηκε από κάμερα τρένου και «πάγωσε» άπαντες στην Αργεντινή (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ