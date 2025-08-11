Ιράν: Γυναίκα σκότωσε 11 συζύγους της σε 22 χρόνια για να κληρονομήσει την περιουσία τους

Σοκ έχει προκαλέσει στο Ιράν η υπόθεση μιας γυναίκας, η οποία σκότωσε 11 άνδρες που είχε παντρευτεί σε διάστημα 22 ετών. Η 56χρονη Kolsum Akbari παντρευόταν συστηματικά ηλικιωμένους άνδρες και στη συνέχεια τους δολοφονούσε με φάρμακα και αλκοόλ, προκειμένου να κληρονομήσει την περιουσία και την προίκα τους.

Οι δολοφονίες παρέμειναν απαρατήρητες για περισσότερες από δύο δεκαετίες, καθώς τα θύματα φαίνονταν να πεθαίνουν από φυσικά αίτια λόγω της προχωρημένης ηλικίας και των υφιστάμενων προβλημάτων υγείας τους.

Η Akbari ομολόγησε τις δολοφονίες και περιμένει την έκδοση της ποινής της, ενώ τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων ζητούν την εκτέλεσή της.

Οι δολοφονίες ξεκίνησαν το 2000 και συνεχίστηκαν μέχρι το 2023, όταν ο θάνατος του τελευταίου θύματός της, του 82χρονου Gholamreza Babaei, οδήγησε στη σύλληψή της. Ο γιος του Babaei άρχισε να υποψιάζεται κάτι μετά από την αποκάλυψη ενός οικογενειακού φίλου ότι ο πατέρας του είχε προηγουμένως παντρευτεί μια γυναίκα ονόματι Kolsum, η οποία είχε προσπαθήσει να τον δηλητηριάσει.

Η οικογένεια την αναγνώρισε ως την πιο πρόσφατη σύζυγο του Babaei και επικοινώνησε με την αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η Akbari ομολόγησε τους φόνους, αν και έδωσε αντικρουόμενες καταθέσεις ως προς τον αριθμό των θυμάτων.

«Δεν ξέρω πόσους σκότωσα. Ίσως ήταν 13 ή 15 άτομα. Δεν θυμάμαι ακριβώς», είπε.

Το ιστορικό των δολοφονιών

Η Akbari παντρεύτηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 18 ετών. Οι γονείς και συγγενείς της χαρακτήρισαν τον γάμο ως σύντομο και ανεπιτυχή, με έναν άνδρα που έπασχε από ψυχικά προβλήματα.

Ο δεύτερος γάμος της ήταν με έναν πολύ μεγαλύτερο άνδρα που είχε παιδιά από προηγούμενο γάμο. Ζούσε μαζί του σε ένα χωριό για χρόνια, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό ο εκείνος και οι θετοί γιοι του, την χτυπούσαν συχνά.

Μετά τον θάνατό του, η Akbari συμμετείχε σε διαδηλώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της να παντρεύεται ηλικιωμένους, μοναχικούς άνδρες.

Απέκτησε πρόσβαση στα πιθανά θύματά της μέσω των κορών τους και, αφού επιβεβαίωνε την οικονομική τους κατάσταση, συμφωνούσε να παντρευτεί μόνο αν έπαιρνε υψηλή προίκα. Στη συνέχεια, δηλητηρίαζε σταδιακά τα θύματά της με συνδυασμούς φαρμάκων για την αρτηριακή πίεση, φαρμάκων για το διαβήτη, ηρεμιστικών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, νοθευμένου αλκοόλ.

Όταν τα φάρμακα αποδείχθηκαν ανεπαρκή, έπνιγε τα θύματά της με μαξιλάρια και πετσέτες.

Η γεωγραφική κατανομή συνέβαλε στο να μην μπορέσουν οι αρχές να συνδέσουν τους θανάτους για χρόνια.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων θυμάτων ήταν ο 69χρονος Μιραχμάντ Ομράνι, ο οποίος πέθανε ένα μήνα μετά το γάμο τους το 2013, ο 62χρονος Εσμάιλ Μπακσί, ο οποίος πέθανε δύο μήνες μετά το γάμο τους το 2016, και ο 83χρονος Γκαντζάλι Χαμζέι, ο οποίος πέθανε 43 ημέρες μετά το γάμο τους.

Ένας άνδρας, ο Masih Nemati, επέζησε από την απόπειρα δηλητηρίασης της Akbari το 2020, αφού ήπιε μολυσμένο σιρόπι. Την έδιωξε από το σπίτι του, αλλά δεν υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία.

«Ένα τόσο επιδέξιο σχέδιο δεν μπορεί να είναι έργο ενός τρελού»

Σε ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο του Σάρι, οι οικογένειες των τεσσάρων θυμάτων ζήτησαν την εκτέλεση της Akbari σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο. Η υπόθεση αφορά περισσότερους από 45 ενάγοντες, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων κληρονόμων και συγγενών των νεκρών μελών της οικογένειας.

Η Akbari αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά ομολόγησε τους φόνους όταν προβλήθηκαν στο δικαστήριο βίντεο από την αναπαράσταση της σκηνής του εγκλήματος.

Ο δικηγόρος της ζήτησε να γίνει ψυχιατρική αξιολόγηση, αλλά οι ενάγοντες απέρριψαν το αίτημα.

«Ένα τόσο επιδέξιο σχέδιο που εξαπάτησε πολλές εξέχουσες οικογένειες δεν μπορεί να είναι έργο ενός τρελού», είπε ένα μέλος της οικογένειας, αναφερόμενο στους εξελιγμένους συνδυασμούς φαρμάκων και τον προσεκτικό σχεδιασμό που απαιτήθηκε.

Η Akbari βρίσκεται αντιμέτωπη με 11 κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης και μία κατηγορία για απόπειρα φόνου.

Η Akbari συνήθως μεταβίβαζε την κληρονομική ιδιοκτησία και την προίκα στο όνομα της κόρης της, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του μετά την ακρόαση όλων των ενάγοντων στην υπόθεση.

