Γερμανία: Οι Γκρίζοι Λύκοι στοχεύουν στους νέους - «Από τα πιο επικίνδυνα εξτρεμιστικά κινήματα»

Εθνικισμός και προπαγάνδα από μικρή ηλικία - Νέα έρευνα του γερμανικού καναλιού ARD φέρνει στο φως για πρώτη φορά το πώς η οργάνωση στοχεύει ιδιαίτερα σε παιδιά και εφήβους.

Γερμανία: Οι Γκρίζοι Λύκοι στοχεύουν στους νέους - «Από τα πιο επικίνδυνα εξτρεμιστικά κινήματα»
Έρευνα του δημόσιου καναλιού της Γερμανίας ARD αποκάλυψε μέσω κρυφής κάμερας πως σε τουρκική οργάνωση των Γκρίζων Λύκων στο Ντούισμπουργκ Ραϊνχάουζεν στρατολογούνται παιδιά και νέοι. Σε συνομιλία με μέλος της οργάνωσης, έγινε αναφορά σε περίπου 90 παιδιά που παρακολουθούν μαθήματα εκεί. Στον χώρο υπάρχουν φωτογραφίες του ιδρυτή Αλπαρσλάν Τυρκές και άλλα ακροδεξιά σύμβολα.

Σύμφωνα με ειδικούς στη Γερμανία, οι Γκρίζοι Λύκοι είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα εξτρεμιστικά κινήματα στη Γερμανία.

Οι Γκρίζοι Λύκοι, που αριθμούν περίπου 12.900 υποστηρικτές στη Γερμανία, προωθούν ακραίες εθνικιστικές, αντισημιτικές, τουρκικές και ρατσιστικές ιδέες. Δραστηριοποιούνται μέσω περισσότερων από 240 συλλόγων σε όλη τη χώρα, ακόμα και σε μικρές πόλεις. Τα παιδιά, ηλικίας 3 έως 10 ετών, διδάσκονται αποσπάσματα από το Κοράνι. Στην Τουρκία βρίσκουν έκφραση μέσω του ηγέτη τους και εταίρου του Ερντογάν στην κυβέρνηση, προέδρου του MHP Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Ο πολιτικός επιστήμονας Ισμαήλ Κυπελί επισημαίνει ότι πρόκειται για έναν εύκολο τρόπο χειραγώγησης και απορεί για το πώς επιτρέπεται η λειτουργία ενός τέτοιου "σχολείου", υπονοώντας ότι οι τοπικές αρχές αγνοούν τι πραγματικά συμβαίνει.

Οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, όταν ρωτήθηκαν από το ARD, δήλωσαν άγνοια για τη λειτουργία του σχολείου, καθώς δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία τους.

Η δράση των Γκρίζων Λύκων επεκτείνεται και σε εκδηλώσεις με μαζική συμμετοχή. Για παράδειγμα, στα τέλη του 2024, περίπου 200 άτομα συγκεντρώθηκαν στη Φρανκφούρτη σε κτίριο που ανήκει στην "Τουρκική Ομοσπονδία", για να γιορτάσουν την 100ή επέτειο της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Στο πρόγραμμα υπήρχε και παιδικό κουίζ με ερωτήσεις γύρω από την οργάνωση και τον ιδρυτή της, στις οποίες τα παιδιά απαντούσαν με ευκολία.

Εκτός από ιδεολογική προπαγάνδα, η τουρκική οργάνωση έχει και βίαιη δράση. Η ομάδα Osmanen Germania απαγορεύτηκε το 2018 λόγω των δεσμών της με το οργανωμένο έγκλημα, ενώ και η ομάδα Turan e.V. διαλύθηκε την ίδια περίοδο.

Πολιτικοί όπως ο βουλευτής Φεράτ Κότσακ και ο πρώην υπουργός Τζεμ Έζντεμιρ βρίσκονται εδώ και χρόνια υπό αστυνομική προστασία επειδή μιλούν ανοιχτά κατά της οργάνωσης. Ο Έζντεμιρ, τουρκικής καταγωγής, αποδίδει την ανοχή της γερμανικής κυβέρνησης στα γεωπολιτικά συμφέροντα.

Υπενθυμίζει πως το εθνικιστικό κόμμα των Γκρίζων Λύκων είναι κυβερνητικός εταίρος του Τούρκου προέδρου Ερντογάν, και πως η Γερμανία επιλέγει να μην συγκρούεται μαζί τους λόγω στρατηγικών συμφερόντων, όπως το μεταναστευτικό και η εξωτερική πολιτική.

Παρά τις επανειλημμένες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις από το 2020, δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα για την απαγόρευση των Γκρίζων Λύκων ή των συμβόλων τους – σε αντίθεση με χώρες όπως η Γαλλία και η Αυστρία, που τους έχουν απαγορεύσει.

Πηγή: ARD και DW

