Πόσο ακριβή είναι η ζωή στη Γερμανία σήμερα - Τα ενοίκια είναι υψηλότερα από ποτέ - Ποιος ζει φθηνα

Οι κάτοικοι των γερμανικών πόλεων βιώνουν έντονα το πρόβλημα της ακρίβειας στα ενοίκια, καθώς είναι πιο ψηλά από ποτέ. Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές σε όλη τη χώρα. Η γερμανική αγορά κατοικίας είναι πολύ πιο κατακερματισμένη από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά, σημειώνεται στο δημοσίευμά της γερμανική εφημερίδα.

Την κατάσταση αποτυπώνουν καλύτερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Στην πλατφόρμα αγγελιών, μια νεαρή οικογένεια στο Μόναχο υπόσχεται 1.000 ευρώ σε όποιον τους βρει διαμέρισμα τριών δωματίων. Ο πατέρας είναι αυτοαπασχολούμενος, η μητέρα εργάζεται σε σχολείο και ο γιος είναι επτά ετών. Προσφέρουν 1.000 ευρώ ως ανταμοιβή για μια επιτυχημένη τοποθέτηση.

Την ίδια στιγμή, άλλος ιδιοκτήτης προσφέρει το πρώτο ενοίκιο δωρεάν για ένα διαμέρισμα στην περιοχή Mahl, κοντά στο Ντόρτμουντ, με βασικό ενοίκιο κάτω από 440 ευρώ. Αυτές οι διαφορές αποκαλύπτουν την πραγματικότητα πίσω από τον μέσο όρο.

Επισημαίνεται πως είναι περίεργο όταν διαφημίσεις σαν κι αυτή εμφανίζονται ανάμεσα στα ακριβά και περιζήτητα ενοικιαζόμενα ακίνητα. Ή όταν δημοσιεύεται μια ανάλυση, όπως αυτή που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, η οποία αναφέρει: Ο μέσος Γερμανός ζει σε 94,4 τετραγωνικά μέτρα και πληρώνει 7,28 ευρώ σε βασικό ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο, ή λιγότερο από 700 ευρώ. Έκτοτε, η έκπληξη έχει εξαπλωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ποιος ζει τόσο φθηνά, ρωτούν οι χρήστες. Μπορούν αυτοί οι αριθμοί να είναι αληθινοί; Μήπως δεν υπάρχει καθόλου κρίση στέγασης;

Σύμφωνα με τα δεδομένα της απογραφής, το 80% των διαμερισμάτων ενοικιάζονταν για έως 750 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, όσοι μετακομίζουν σήμερα, καλούνται να πληρώσουν πολύ περισσότερα – συχνά πολλαπλάσια.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα νέα μισθωτήρια. Σε πολλές περιοχές, ειδικά στα αστικά κέντρα, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Σε χωριά με χαμηλή οικονομική δραστηριότητα μπορεί να βρει κανείς ενοίκια από 5 ευρώ/τ.μ., όμως εκεί η αγορά εργασίας είναι περιορισμένη και συχνά διαμερίσματα παραμένουν κενά.

Αντιθέτως, σε πόλεις όπως το Μόναχο, το ενοίκιο έχει φτάσει τα 23 ευρώ/τ.μ., με αποτέλεσμα ένα διαμέρισμα 70 τ.μ. να κοστίζει γύρω στα 1.600 ευρώ. Σε σύγκριση με το 2017, οι τιμές σε μεγάλες πόλεις έχουν αυξηθεί κατά 62%, όπως δείχνουν τα στοιχεία της JLL.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο μετά το 2022, λόγω της αύξησης των επιτοκίων: λιγότεροι πολίτες μπορούν να αγοράσουν ακίνητο και στρέφονται αναγκαστικά στην ενοικίαση.

Η πίεση είναι έντονη: νέες οικογένειες ζουν σε μικρά διαμερίσματα, ενώ άτομα που ζουν μόνα σε μεγαλύτερα σπίτια δεν μετακινούνται λόγω έλλειψης εναλλακτικών. Πολλοί πληρώνουν έως και το 50% του εισοδήματός τους στο ενοίκιο, στερώντας πόρους από αποταμιεύσεις ή συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Κάποιοι επιλέγουν να μετακινηθούν σε πιο αγροτικές περιοχές, όπου τα ενοίκια είναι χαμηλότερα, αλλά αυτό οδηγεί σε απώλεια ειδικευμένου προσωπικού από τις πόλεις – πλήγμα για την καινοτομία και την οικονομία.

Ακόμη και στην επαρχία, όμως, τα ενοίκια αυξάνονται: από το 2017 έχουν ανέβει κατά 50%.

Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η αύξηση των ενοικίων έχει επιβραδυνθεί σε αρκετές περιοχές το τελευταίο δωδεκάμηνο, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά αγγίζει τα όριά της, τόσο ως προς τις αντοχές των ενοικιαστών όσο και ως προς την προθυμία τους να πληρώνουν περισσότερα.

Τελικά, ποιος ζει φτηνά στη Γερμανία;

Η απάντηση είναι: όσοι δεν έχουν αλλάξει σπίτι εδώ και χρόνια. Η κρίση στέγασης στη Γερμανία δεν είναι απλώς υπόθεση στατιστικών· είναι μια καθημερινή πραγματικότητα για χιλιάδες νοικοκυριά που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς. Και καθώς η ζήτηση συνεχίζει να ξεπερνά την προσφορά, η «πολυτέλεια» της φθηνής στέγασης γίνεται ολοένα και πιο σπάνια.