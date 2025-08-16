Έγκυος Ρωσίδα έσωσε τα παιδιά της από πυρκαγιά - Τραυματίστηκε η ίδια, σώθηκε το μωρό

Στο Κράι Κρασνογιάρσκ, μια έγκυος 41χρονη γυναίκα έσωσε τα παιδιά της από πυρκαγιά, αλλά κατέληξε η ίδια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό αναφέρθηκε από το Περιφερειακό Κλινικό Νοσοκομείο Κρασνογιάρσκ.

Το Κράι Κρασνογιάρσκ είναι ομοσπονδιακό κρατίδιο της Ρωσίας, υπαγόμενο στο Σιβηρικό Διαμέρισμα.

Η φωτιά ξεκίνησε λόγω βραχυκυκλώματος. Η πολύτεκνη μητέρα άναψε ένα «στεγνωτήριο» στην είσοδο. Η ισχύς της συσκευής ήταν 250 W και η θερμοκρασία θέρμανσης έφτασε τους 70°C.

Η γυναίκα έβγαλε τα παιδιά της από το φλεγόμενο σπίτι. Η ίδια υπέστη σοβαρά εγκαύματα στα χέρια της και δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα.

Οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν το παιδί που κυοφορούσε. Αφού η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε, το θύμα μεταφέρθηκε από την εντατική, αλλά μπορεί να χρειαστεί δερματικό μόσχευμα στο μέλλον.