Πατήσια: Γυναίκα γέννησε μόνη της και εντοπίστηκε νεκρή με το βρέφος

Τραγικό γεγονός σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) στην οδό Σκρα στα Πατήσια, όταν μια γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ προσπαθούσε να γεννήσει το μωρό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έκοψε μόνη της τον ομφάλιο λώρο.

Στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά της, ενώ όταν μπήκε ο σύζυγός της, τη βρήκε νεκρή. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι είχε αφήσει την τελευταία της πνοή, με τον ομφάλιο λώρο να παραμένει πάνω της.

Έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Στην περιοχή έχει μεταβεί ιατροδικαστής.