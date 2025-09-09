Πάτρα: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για την υπόθεση θανάτου του 2,5 μηνών βρέφους

Σε ανακοίνωση για την υπόθεση θανάτου του 2,5 μηνών βρέφους το 2013 στην Πάτρα, που αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο των ερευνών του υπουργείου Δικαιοσύνης, προχώρησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

«Για μία ακόμα φορά, η ολιγωρία, η έλλειψη συντονισμού και η μη έγκαιρη παρέμβαση, όλων όσοι οφείλουν θεσμικά να παρέχουν ασφάλεια και προστασία στα παιδιά που βασανίζονται από την πρώτη στιγμή της ζωής τους, οδηγεί σε ολέθρια αποτελέσματα όχι μόνο για την ψυχική υγεία τους αλλά και για την ίδια τους τη ζωή.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα «Ύποπτος θάνατος βρέφους 2,5 μηνών» καθώς και την αναφορά στα ΜΜΕ για την ύπαρξη και άλλων παιδιών στην οικογένεια, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει:

Τον Απρίλιο 2014 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αναφορά στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, η οποία καθώς αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά επείγουσα προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

Βάσει της αναφοράς:

δύο γονείς κακοποιούσαν σωματικά το βρέφος τους, το οποίο μάλιστα πρόσφατα είχε εμφανιστεί στη γειτονιά με γύψο στο πόδι

οι δύο γονείς είχαν αποκτήσει στο παρελθόν και άλλο παιδί, το οποίο αναφέρθηκε ότι είχε αποβιώσει σε ηλικία μηνών, εξαιτίας ξυλοδαρμού που είχε υποστεί από τους γονείς του. Μάλιστα τονίστηκε ότι για τον θάνατο του μωρού ήταν ενήμερες οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές (Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών)

αναφέρθηκε ότι οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες

Τον Μάιο 2014 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα προσωρινής φιλοξενίας από την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Χατζηκώστα, για το 2,5 μηνών βρέφος έως ότου μεταφερθεί στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα. Στο αίτημα προσωρινής φιλοξενίας αναφερόταν ότι το παιδί βρισκόταν ήδη μία βδομάδα στο Νοσοκομείο εξαιτίας απομάκρυνσής του από το οικογενειακό περιβάλλον.

Τον Ιούνιο 2014 και για 5 μήνες, το παιδί φιλοξενήθηκε σε ένα από τα Σπίτια Φροντίδας του Οργανισμού και μετέπειτα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα.

Τον Φεβρουάριο 2016 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα μεταφοράς ενός βρέφους 40 ημερών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα, καθώς είχε αφαιρεθεί η γονική μέριμνα εξαιτίας ακαταλληλότητας. Το βρέφος όπως διαπιστώθηκε ήταν αδερφάκι με το 2,5 μηνών μωρό το οποίο φιλοξενήθηκε προσωρινά σε Σπίτι του Οργανισμού και τελικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα.

Τον Αύγουστο 2024 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε κλήση στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 από τον πατέρα των παιδιών, ο οποίος ανέφερε ότι η σύζυγός του κακοποιεί το 5,5 ετών παιδί τους, ότι τα άλλα 2 παιδιά τους φιλοξενούνται σε ίδρυμα, ότι ο ίδιος βρίσκεται στη φυλακή εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας και ότι για να προστατεύσει το παιδί του προτίθεται να υποβάλει μήνυση στη σύζυγό του.

Βάσει των παραπάνω, 4 παιδιά αντιμετώπισαν μία πραγματική κόλαση από την πρώτη στιγμή της γέννησής τους, με το ένα εξ αυτών να χάνει τη ζωή του μόλις 2,5 μηνών.»

