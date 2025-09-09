Πάτρα: «Ο γιος μου είναι οξύθυμος, αλλά όχι να φτάσει σε αυτό το σημείο», λέει η γιαγιά του βρέφους

Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο του 2,5 μηνών βρέφους στην Πάτρα το 2013 που αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο των ερευνών της Ιατροδικαστικής Αθηνών για υποθέσεις από την ιατροδικαστική της Πάτρας.

Τα στοιχεία που έρχονται στην δημοσιότητα για την κακοποίηση που είχε υποστεί το 2,5 μηνών βρέφος, του οποίου ο θάνατος αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, σοκάρουν. Το πόρισμα έδωσε ο ιατροδικαστής στην Πάτρα, Ανδρέας Γκότσης.

Όπως προέκυψε, η ίδια οικογένεια είχε αποκτήσει και δεύτερο παιδί, το οποίο νοσηλεύτηκε επίσης με σοβαρά τραύματα, ευτυχώς όμως αυτό επέζησε.

Κατά την νοσηλεία του δεύτερου παιδιού οι γιατροί διέγνωσαν:

Κάταγμα μηριαίου,

Θλαστικό τραύμα στο κεφάλι από τέμνον όργανο.

Κατόπιν τον Απρίλιο του 2014 υπάρχει αναφορά στην Εισαγγελία Ιωαννίνων από το «Χαμόγελο του Παιδιού», στο οποίο έχει φθάσει μία ανώνυμη καταγγελία που λέει:

«Δύο γονείς κακοποιούν το μωρό τους. Βρέθηκε πρόσφατα και με γύψο στο πόδι. Αυτό το ζευγάρι είχε ένα μωρό το οποίο σε ηλικία μηνών έχασε τη ζωή του σε νοσοκομείο της Πάτρας εξαιτίας ξυλοδαρμού. Οι συνθήκες είναι ακατάλληλες».

Στην ίδια οικογένεια υπάρχει και 3ο παιδί. Τον Φεβρουάριο του 2016 γίνεται αίτημα στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για μεταφορά αυτού του βρέφους 40 ημερών από το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων στο κέντρο «Μητέρα» με την αιτιολογία ότι έχει αφαιρεθεί η μέριμνα από τους γονείς.

Ενώ τον Αύγουστο του 2024 ο πατέρας των παιδιών που έχει κατηγορηθεί και αθωωθεί μαζί με την μητέρα στο δικαστήριο κάνει μια ανώνυμη επικοινωνία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στην οποία αναφέρει «η συγκεκριμένη οικογένεια έχει ένα παιδί 5,5 ετών και 2 παιδιά στο ίδρυμα» και προσθέτει πως έχει υπόνοιες ότι η μητέρα κακοποιεί το παιδί που μένει μαζί της και είναι 5,5 ετών.

Τι ανέφερε η γιαγιά των παιδιών

H γιαγιά, που είναι η μητέρα του πατέρα των παιδιών, είπε πως ο γιος της σήμερα είναι κρατούμενος στη φυλακή με την κατηγορία ενδοοικογενειακή βία, καθώς χειροδίκησε στην σύζυγό του.

Για την υπόθεση του πρώτου μωρού της οικογένειας που μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιωαννίνων στις 30 Δεκεμβρίου του 2013 και κατέληξε μετά από 8 μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο του Ρίο είπε η γιαγιά:

«Το είδα στο νοσοκομείο στο Ρίο. Πήγα με τον κ. Ηλιάδη στη ΜΕΘ και είδα στο μωράκι κάποιες μελανιές. Ο γιος μου είναι οξύθυμος αλλά να φθάσει σε αυτό το σημείο όχι», τόνισε μιλώντας στο «Live News».

Αναφορικά με το 2ο παιδί που φέρει κάταγμα στο μηριαίο οστό ανέφερε: «Εκείνο το διάστημα ο γιος μου δούλευε. Πηγαίνοντας σπίτι έπεσε για ύπνο και το μωρό έκλαιγε. Ρώτησε τη σύζυγό του γιατί κλαίει το μωρό και γύρισε και του είπε στον ύπνο του πάτησε με τον αγκώνα του το πόδι του μωρού».

«Επειδή δεν μου αρέσει να καλύπτω πράγματα, μου είχε πει ο γιος μου ότι η μάνα του μωρού το πέταξε στον καναπέ», ανέφερε με επιφύλαξη η γιαγιά.

Στην ερώτηση πού βρίσκεται σήμερα η μητέρα των παιδιών απάντησε: «Είναι στο χωριό της και της έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών της. Και από τους δύο γονείς».

Πάτρα: Παράβαση καθήκοντος ιατροδικαστή ερευνούν οι Εσωτερικές Υποθέσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το εσωτερικών Υποθέσεων ερευνά ύποπτες υποθέσεις από την ιατροδικαστική της Πάτρας. Μετά την έρευνα της Ιατροδικαστικής Αθηνών στην ιατροδικαστική της Πάτρας έχουν εντοπιστεί ύποπτοι φάκελοι και το Εσωτερικών Υποθέσεων καλείται να διερευνήσει την παράβαση καθήκοντος συγκεκριμένου ιατροδικαστή.

Η έρευνα των Αρχών δεν αφορά μόνο τον θάνατο του βρέφους που απεβίωσε το 2013 αλλά και άλλων υποθέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η υπόθεση θανάτου του βρέφους στην Πάτρα ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια, ενώ έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις.

