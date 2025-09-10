Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγρότης έβαλε τέλος στην ζωή του με καραμπίνα
Τις Αρχές ειδοποίησε γείτονας του αυτόχειρα που άκουσε τον πυροβολισμό και βγήκε να δει τι συνέβη
Τέλος στην ζωή του έβαλε το πρωί της Τετάρτης (10/9) ένας 85χρονος.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, όλα συνέβησαν το πρωί όταν ο συνταξιούχος αγρότης βγήκε από το σπίτι του στο χωριό Μετόχι Αχαΐας και με μια καραμπίνα αυτοπυροβολήθηκε. Τον πυροβολισμό άκουσε γείτονάς του που βγαίνοντας στο δρόμο αντίκρυσε τον άνδρα νεκρό.
Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, ενώ ασθενοφόρο παρέλαβε την σορό.
