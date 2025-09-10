Απίστευτο ζευγάρι απατεώνων στα Φάρσαλα: Βρήκαν τραπεζική κάρτα, αγόρασαν αλκοόλ και έπαιξαν τζόγο

Απατεώνες με… πάθη αποδείχθηκαν ένα ζευγάρι στα Φάρσαλα οι οποίοι την Τρίτη (9/9) βρήκαν τραπεζική κάρτα που είχε πέσει από ζευγάρι ηλικιωμένων έξω από την Εθνική Τράπεζα στην πλατεία Λαού.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το ζευγάρι αντί να την παραδώσουν στις αρχές, αρχικά πήγαν σε μία κάβα όπου αγόρασαν χρησιμοποιώντας την κάρτα ένα μπουκάλι ουίσκι, ενώ στη συνέχεια προχώρησαν σε ανάληψη 600 ευρώ σε μετρητά, από υποκατάστημα άλλης τράπεζας.

Ωστόσο, η ηλεκτρονική αγορά στην κάβα ήταν εκείνη που τους «πρόδωσε» και οδήγησε τα στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων στη σύλληψή τους. Το ζευγάρι κρατείται και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

Δυστυχώς για τους ηλικιωμένους ιδιοκτήτες της κάρτας, τα 600 ευρώ που είχαν γίνει ανάληψη, παίχτηκαν σε τυχερά παιχνίδια.

