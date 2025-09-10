Νέα καταγγελία για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο: «Αν δεν δώσεις 3.000 ευρώ, δεν μπαίνει χειρουργείο»

Νέα καταγγελία για τον γιατρό - διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου που πιάστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων να λαμβάνει φακελάκι έρχεται στο φως μετά τη σύλληψή του.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στη σύλληψη του γιατρού έπειτα από καταγγελία της συζύγου ασθενούς. Ο γιατρός κατηγορείται ότι ζήτησε 5.000 ευρώ γιατί ο σύζυγός της είχε χειρουργηθεί και χρειαζόταν επίβλεψη μετά το χειρουργείο του. Η σύζυγος του ασθενούς ενημέρωσε τις Αρχές, της δόθηκαν προσημειωμένα χαρτονομίσματα και έκλεισε το ραντεβού με τον γιατρό.

Η γυναίκα είχε ενημερώσει τις αρχές για το ραντεβού με τον γιατρό και μόλις συναντήθηκαν και του παρέδωσε τα χρήματα, τότε τα στελέχη της του Εσωτερικών Υποθέσεων του πέρασαν χειροπέδες.

Ο ίδιος όμως υποστήριξε πως τα χρήματα δεν ήταν δικά του, ωστόσο ήταν πολύ καλά στημένη η παγίδα, αφού του είχαν βάλει τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα και φυσικά οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Ο εν λόγω καρδιοπαθής, φαίνεται πως δεν είναι το πρώτο του θύμα, καθώς μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης υπάρχουν πλέον καταγγελίες και από άλλους ασθενείς ότι στην ουσία τους εκβίαζε είτε για να τους χειρουργήσει πιο γρήγορα είτε για να συνεχίσει να τους φροντίζει μετά το χειρουργείο, ανάλογα με το ποσό, το οποίο είχε λάβει.

«Θέλω αυτά τα χρήματα, προκειμένου να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά»

Το πρωί της Τετάρτης 10/9 στο ΕΡΤnews μίλησε η νύφη μιας ασθενούς, την οποία στην ουσία εκβίαζε ο γιατρός.

Ειδικότερα, όπως αποκάλυψε η γυναίκα, ο γιατρός της ζητούσε χρήματα προκειμένου να βάλει στο χειρουργείο την πεθερά της. Της έλεγε συγκεκριμένα ότι αν δεν μου δώσεις τα 3 χιλιάρικα δεν τη βάζω στο χειρουργείο.

Η γυναίκα επεσήμανε πως μόλις της ζήτησε ο γιατρός τα 3.000 ευρώ, της είπε συγκεκριμένα «θέλω αυτά τα χρήματα, προκειμένου να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά», υπονοώντας ότι και κάποιοι βοηθοί του, κάποιοι συνεργάτες του, ενδεχομένως να πάρουν κάποιο ποσοστό από αυτά.

