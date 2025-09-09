Γεωργιάδης σε πολίτες: «Να καταγγέλλετε το φακελάκι, θα παρεμβαίνω ο ίδιος αν χρειαστεί»

«Δυστυχώς το φακελάκι ζει και βασιλεύει», δήλωσε στο OPEN ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, λίγες μόλις ώρες από τη σύλληψη διευθυντή της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για «φακελάκι».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης «πολεμάμε το φακελάκι πάρα πολύ και έχουμε κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις για να το εμποδίσουμε. Αρκετοί το κάνουν δυστυχώς. Έχω πει στον κόσμο να μην δίνει φακελάκι. Να το καταγγέλλετε αμέσως, άμα σας το ζητάνε. Να παρεμβα«ίνετε αμέσως και θα παρεμβαίνω ο ίδιος αν χρειαστεί. Οι υπηρεσίες Υγείας του ΕΣΥ είναι δωρεάν».

Ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής συνελήφθη το πρωί της Τρίτης από αστυνομικούς του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο γιατρός φέρεται να ζητούσε από ασθενείς που χειρουργούνταν - να τους επιβλέπει ο ίδιος - έναντι 3.000 έως 5.000 ευρώ.