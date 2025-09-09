Συνελήφθη διευθυντής της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου για φακελάκι
Ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής φέρεται να ζητούσε φακελάκι από 3.000 έως 5.000 ευρώ για να επιβλέπει ο ίδιος τους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί
Στη σύλληψη του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για φακελάκι προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ο εν λόγω διευθυντής φέρεται να ζητούσε φακελάκι από 3.000 έως και 5.000 ευρώ για να επιβλέπει ο ίδιος τους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται περαιτέρω λεπτομέρειες.
