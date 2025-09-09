Συνελήφθη διευθυντής της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου για φακελάκι

Στη σύλληψη του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για φακελάκι προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ο εν λόγω διευθυντής φέρεται να ζητούσε φακελάκι από 3.000 έως και 5.000 ευρώ για να επιβλέπει ο ίδιος τους ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Διαβάστε επίσης