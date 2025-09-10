Πώς συνελήφθη ο γιατρός του Ιπποκράτειου για φακελάκι - Η καταγγελία που τον «έκαψε»

Ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών συνελήφθη επ' αυτοφώρο για «φακελάκι» από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. και τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων.

Ο γιατρός κατηγορείται ότι ζήτησε από ασθενή 5.000 ευρώ για να τον επιβλέπει μετά τη χειρουργική επέμβαση, στην οποία είχε υποβληθεί. Την υπόθεση κατήγγειλε η σύζυγος του ασθενούς. Στην καταγγελία της υποστήριξε ότι ο γιατρός έφτασε στο σημείο να παζαρέψει για 3.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί παρέδωσαν στη σύζυγο του ασθενούς προσημειωμένα χαρτονομίσματα και μόλις ο γιατρός πήρε τα χρήματα από τη συγκεκριμένη γυναίκα συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση»

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε: «Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία. Μην δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλλετε αμέσως. Μην φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του Ιπποκράτειου τα στοιχεία του φακέλου για να προχωρήσει στις πειθαρχικές διαδικασίες.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του το MEGA και ο προκάτοχός του είχε συλληφθεί το 2021 για «φακελάκι».