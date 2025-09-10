Πώς συνελήφθη ο γιατρός του Ιπποκράτειου για φακελάκι - Η καταγγελία που τον «έκαψε»

Ο γιατρός κατηγορείται ότι ζήτησε από ασθενή 5.000 ευρώ για να τον επιβλέπει μετά τη χειρουργική επέμβαση, στην οποία είχε υποβληθεί

Newsbomb

Πώς συνελήφθη ο γιατρός του Ιπποκράτειου για φακελάκι - Η καταγγελία που τον «έκαψε»
Unsplash
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών συνελήφθη επ' αυτοφώρο για «φακελάκι» από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. και τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων.

Ο γιατρός κατηγορείται ότι ζήτησε από ασθενή 5.000 ευρώ για να τον επιβλέπει μετά τη χειρουργική επέμβαση, στην οποία είχε υποβληθεί. Την υπόθεση κατήγγειλε η σύζυγος του ασθενούς. Στην καταγγελία της υποστήριξε ότι ο γιατρός έφτασε στο σημείο να παζαρέψει για 3.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί παρέδωσαν στη σύζυγο του ασθενούς προσημειωμένα χαρτονομίσματα και μόλις ο γιατρός πήρε τα χρήματα από τη συγκεκριμένη γυναίκα συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση»

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε: «Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία. Μην δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλλετε αμέσως. Μην φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του Ιπποκράτειου τα στοιχεία του φακέλου για να προχωρήσει στις πειθαρχικές διαδικασίες.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του το MEGA και ο προκάτοχός του είχε συλληφθεί το 2021 για «φακελάκι».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα δεν προωθεί τους στόχους του Ισραήλ ή της Αμερικής, αισθάνομαι άσχημα»

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

08:05LIFESTYLE

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέκοψε... τη συναυλία του για τον αγώνα μπάσκετ της Εθνικής

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο-ρεκόρ στην Ελβετία για υπερβολική ταχύτητα

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεκμήρια: Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογούμενους - Τι αλλάζει

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης - Ένας ελαφρά τραυματίας

07:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρίαμβος της Εθνικής: Στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 μετά από 16 χρόνια – Αντίπαλος η Τουρκία – Το ξεκάθαρο μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

07:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς συνελήφθη ο γιατρός του Ιπποκράτειου για φακελάκι - Η καταγγελία που τον «έκαψε»

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της - «Είμαστε σε συνεχή επαφή με το ΝΑΤΟ»

07:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η μεγάλη ώρα για την έδρα του Final 4 του 2026

07:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

06:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ τέλος για 1 εκατομμύριο πολίτες - Πού και πώς θα καταργηθεί

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

06:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει το «παιχνίδι» στη Βουλή - Ο αυτόματος «κόφτης» που θα φέρει... φωνές

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η σκοτεινή πλευρά του ΑΙ – Όταν η τεχνητή νοημοσύνη είναι σχεδιασμένη για να εγκληματεί

06:24LIFESTYLE

Πότε κάνουν πρεμιέρα οι εκπομπές του Σαββατοκύριακου – Η Τσολάκη και ο Κωστόπουλος, η Γερμανού και τα νέα πρόσωπα

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Το Ισραήλ χτύπησε τη Χαμάς στην Ντόχα - Μπορεί η Τουρκία να είναι η επόμενη;

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό - Τα πιθανά σενάρια για το 2026 και το 2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρίαμβος της Εθνικής: Στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 μετά από 16 χρόνια – Αντίπαλος η Τουρκία – Το ξεκάθαρο μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της - «Είμαστε σε συνεχή επαφή με το ΝΑΤΟ»

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Το Ισραήλ χτύπησε τη Χαμάς στην Ντόχα - Μπορεί η Τουρκία να είναι η επόμενη;

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

07:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς συνελήφθη ο γιατρός του Ιπποκράτειου για φακελάκι - Η καταγγελία που τον «έκαψε»

08:05LIFESTYLE

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέκοψε... τη συναυλία του για τον αγώνα μπάσκετ της Εθνικής

06:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ τέλος για 1 εκατομμύριο πολίτες - Πού και πώς θα καταργηθεί

06:24LIFESTYLE

Πότε κάνουν πρεμιέρα οι εκπομπές του Σαββατοκύριακου – Η Τσολάκη και ο Κωστόπουλος, η Γερμανού και τα νέα πρόσωπα

22:13WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί vs Βαν: Γιατί ξέσπασε η μεγάλη κόντρα - Τι κρύβεται στη νέα ΚΥΑ

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τεκμήρια: Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογούμενους - Τι αλλάζει

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα μέτρα φορολογίας: Τι ισχύει για οικογένειες, νέους και συνταξιούχους - Πίνακες και παραδείγματα

20:50TRAVEL

Το ιστορικό χωριό στην Πελοπόννησο που ήταν κάποτε άτυπη πρωτεύουσα της Ελλάδας

20:35ΚΟΣΜΟΣ

«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική με 8.000 Γερμανούς στρατιώτες και 40 πλοία απέναντι σε 30.000 Ρώσους

01:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΣΑΠΠ για Χαντάβα: «Βρίσκεται σε ασφαλές μέρος και πρόκειται να μεταφερθεί άμεσα εκτός Νεπάλ»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένει το καλοκαίρι – Σε άνοδο η θερμοκρασία την Τετάρτη

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Το τελεφερίκ του Λυκαβηττού: Γιατί είναι το πιο ασφαλές μέσο σταθερής τροχιάς

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η σκοτεινή πλευρά του ΑΙ – Όταν η τεχνητή νοημοσύνη είναι σχεδιασμένη για να εγκληματεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ