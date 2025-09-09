Ιπποκράτειο νοσοκομείο: Πως έγινε η σύλληψη του γιατρού και τι υποστήριξε ο ίδιος στους αστυνομικούς

Στη σύλληψη του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αττικής προχώρησαν οι αρχές, έπειτα από καταγγελίες ότι ζητούσε «φακελάκι» από ασθενείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να απαιτούσε ποσά που κυμαίνονταν από 3.000 έως 5.000 ευρώ, υποσχόμενος αυξημένη φροντίδα και επίβλεψη μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο γιατρός φάνηκε έκπληκτος όταν είδε τους αστυνομικούς να εισβάλλουν στο γραφείο του, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα δεν ήταν δικά του. Τα χρήματα ήταν προσημειωμένα, ενώ τα στελέχη της Αστυνομίας προχωρούν σε λεπτομερή ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και έλεγχο των οικονομικών στοιχείων συγγενικών προσώπων.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ ο γιατρός αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Άδωνις Γεωργιάδης για τη σύλληψη του διευθυντή καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για «φακελάκι»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτηση του στο X για τον διευθυντή του Ιπποκράτειου, προτρέπει τους πολίτες να μη φοβούνται γιατί «φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ!

Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία. Μήν δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλετε αμέσως. Μην φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».