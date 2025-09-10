Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία εμβολίζει τον αστυνομικό

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την καταδίωξη του 20χρονου γιου επιχειρηματία, ο οποίος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και δεν δίστασε να παρασύρει έναν εξ αυτών στην προσπάθειά του να διαφύγει από το μπλόκο.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο που αποκάλυψε το Mega η παράσυρση του αστυνομικού στο Περιστέρι. Η καταδίωξη του οδηγού ξεκίνησε από το Ηράκλειο και σταμάτησε στο Περιστέρι.

Υπεννθυμίζεται ότι όλα έγιναν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής όταν ο γιος επιχειρηματία και ένας φίλος του έκαναν κόντρες με τα αυτοκίνητά τους.

Το βίντεο από την παράσυρση του αστυνομικού είναι σοκαριστικό. Το ΙΧ της αστυνομίας ήταν συμβατικό ωστόσο είχε φάρο της αστυνομίας. Το όχημα της Αστυνομίας σταματά μπροστά από το όχημα του 20χρονου από το οποίο κατεβαίνει ο οδηγός-αστυνομικός γιa να προβεί στον έλεγχο των επιβατών του οχήματος και του οδηγού. Τότε, ο ένας νεαρός «έκοψε» το τιμόνι όλο αριστερά και χτύπησε σκόπιμα τον αστυνομικό που βρισκόταν μπροστά του, εκσφενδονίζοντάς τον στο απέναντι πεζοδρόμιο.

Ο αστυνομικός χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι και φέρει βαριά τραύματα και στο σώμα του. Ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι έπεσε σε ενέδρα ληστών.

Δείτε το βίντεο που αποκάλυψε το Mega:

