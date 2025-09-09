Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Η στιγμή που εκσφενδονίστηκε ο αστυνομικός από τον 20χρονο οδηγό

Το φως της δημοσιότητας είδε το βίντεο-ντοκουμέντο από την άγρια καταδίωξη στον Κηφισό, που είχε ως αποτέλεσμα την παράσυρση του αστυνομικού τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, όταν ο γιος ευκατάστατης οικογένειας και ένας φίλος του έκαναν κόντρες με τα αυτοκίνητά τους, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τις ζωές τις δικές τους όσο και αρκετών άλλων.

Τα πλάνα του βίντεο κόβουν την ανάσα. Το όχημα του 20χρονου επιταχύνει και ο αστυνομικός εκσφενδονίζεται στο απέναντι πεζοδρόμιο. Πρόκειται για βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας

Οι εικόνες έρχονται να δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα για τις συνθήκες της παράσυρσης. Ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πάτησε το γκάζι για να διαφύγει, επειδή, όπως είπε, πίστευε εκείνα τα δευτερόλεπτα, πως είχε να κάνει με ενέδρα ληστών.

Τα νέα ντοκουμέντα όμως τον φέρνουν σε ακόμα πιο δύσκολη θέση.

Τη στιγμή του τραυματισμού του έχει περιγράψει και ο άτυχος αστυνομικός, που μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο. Φαίνεται η στιγμή που δέχεται το χτύπημα από το όχημα του 20χρονου και στη συνέχεια τον τρόπο που του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει στο σημείο ασθενοφόρο.

«Είδα το όχημα να επιταχύνει προς το μέρος μου. Φώναξα δυνατά και καθαρά «αστυνομία» χωρίς ωστόσο ο οδηγός να σταματήσει. Με χτύπησε χωρίς να ελαττώσει ταχύτητα και εκσφενδονίστηκα αρκετά μέτρα μακριά. Χτύπησα στο σώμα και στο κεφάλι. Ήμουν ανήμπορος να κουνηθώ», είπε ο αστυνομικός.

Μέσα στο όχημα ήταν εκτός από τον 20χρονο οδηγό και δυο ανήλικες φίλες του. Από την πρώτη στιγμή κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με τον γιο του επιχειρηματία.

«Σταμάτησαν μπροστά και πίσω μας δύο αυτοκίνητα. Είδα να αποβιβάζονται 4 άτομα και υποθέσαμε πως ήταν ληστές. Γι’ αυτό τον λόγο ο οδηγός έκανε έναν απότομο ελιγμό και διέφυγε. Εγώ είχα σκύψει. Πήγαμε μαζί στο σπίτι του και εκεί η μητέρα του πιθανολόγησε πως ίσως αυτοί οι άντρες να ήταν αστυνομικοί», είπε η φίλη του 20χρονου.

Η δεύτερη ανήλικη που δήλωσε στους αστυνομικούς σύντροφος του κατηγορούμενου οδηγού, ανέφερε πως άφησαν το όχημα στα Νότια Προάστια, επειδή τελείωσαν τα καύσιμα.

«Σταματήσαμε στο συγκεκριμένο σημείο για να συνεννοηθούμε πού θα συνεχίσουμε τη νυχτερινή μας διασκέδαση. Όταν είδαμε τους ένοπλους άντρες να μας ζητούν να βγούμε, φύγαμε από το σημείο. 15 λεπτά αργότερα αφήσαμε το αυτοκίνητο σε ένα άγνωστο σε μένα σημείο, επειδή δεν είχε καύσιμα».

Κανείς δεν εξήγησε γιατί μετά τον τραυματισμό και την εγκατάλειψη του αστυνομικού, το όχημα κινήθηκε προς τα Νότια Προάστια αντί για το Μαρούσι. Γιατί κανείς δεν ειδοποίησε την αστυνομία, από τη στιγμή που πίστευαν όπως λένε, πως είχαν να κάνουν με ένοπλους ληστές;

Όλοι τους ανέφεραν πως δεν κατάλαβαν πως είχαν να κάνουν με αστυνομικούς. Και ας τους διαψεύδουν τα πλάνα.

Αποκαλύψεις για την άγρια καταδίωξη

Ο οδηγός του μαύρου οχήματος έδωσε τις δικές του εξηγήσεις. Ο ίδιος και τα άλλα 3 άτομα που ήταν μέσα στο όχημα, ανέφεραν πως αρχικά δεν κατάλαβαν την παρουσία αστυνομικών.

Τη στιγμή της παράσυρσης του αστυνομικού, ο οδηγός του μαύρου οχήματος δεν επιχείρησε να διαφύγει.

«Δεν είδα τη στιγμή της παράσυρσης του αστυνομικού. Κατάλαβα τι είχε συμβεί όταν άκουσα τους υπόλοιπους αστυνομικούς να λένε ότι είχε χτυπήσει συνάδελφός τους. Μετά τον είδα και εγώ χτυπημένο στο απέναντι πεζοδρόμιο με αίματα», είπε ο οδηγός του οχήματος.

Όλοι σύμφωνα με την αστυνομία, περιέγραψαν κυνικά τα όσα είχαν προηγηθεί.

«Άπαντες παραδέχτηκαν ότι οι δύο οδηγοί των αυτοκινήτων κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιούσαν επικίνδυνους ελιγμούς συμμετέχοντας σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας μεταξύ τους, έως την χρονική στιγμή που ακινητοποιήθηκαν τα οχήματα που επέβαιναν στο Περιστέρι», αναφέρεται στην έρευνα της αστυνομίας.

Από την εθνική οδό στο Περιστέρι κινήθηκαν με ταχύτητες διαρκώς εκτός ορίων.

Τον οδηγό του μαύρου οχήματος όμως, αδειάζουν οι δύο ανήλικες που κάθονταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Εκείνες όχι μόνο κατάλαβαν πως βρισκόταν σε εξέλιξη καταδίωξη από αστυνομικούς, αλλά όπως ανέφεραν, άκουσαν τον οδηγό να τους προειδοποιεί.

«Κάποια στιγμή άκουσα τον … (οδηγό) να λέει: «αστυνομικοί». Τότε γύρισα και είδα ότι μας ακολουθούσαν υπηρεσιακά συμβατικά αυτοκίνητα τα οποία έκαναν σήμα για να σταματήσουμε για έλεγχο», είπε μία από τις επιβάτιδες.

Συνοδηγός στο μαύρο όχημα ήταν ένας φίλος του κατηγορούμενου οδηγού και στο πίσω κάθισμα οι δύο ανήλικες φίλες τους.

«Αντιλήφθηκα τον αστυνομικό έλεγχο και τους αστυνομικούς, όταν το όχημά τους έφτασε δίπλα στο δικό μας, με ενεργοποιημένο τον φάρο. Αποβιβάστηκαν ένοπλοι άντρες που κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικοί».

Τι απαντά ο πατέρας του οδηγού

Θέση στα όσα συνέβησαν πήρε από την πρώτη στιγμή και ο πατέρας του 20χρονου οδηγού. Ο επιχειρηματίας που βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του γιου του.

«Στις 08:33, 4 ώρες μετά το ερευνώμενο περιστατικό ο οδηγός της Mercedes βρέθηκε να έχει ποσοστό αλκοόλης 0,15 mg/l από το οποίο συμπεραίνεται ότι τη στιγμή της παράσυρσης του αστυνομικού ήταν υπό την επήρεια μέθης», αναφέρεται στην έρευνα της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί συμπληρώνουν πως σε σχετικές ερωτήσεις ο 20χρονος παραδέχτηκε πως είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν πιάσει το τιμόνι του οχήματος.

«Παραδέχτηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν θυμόταν τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο πατέρας του τότε παρενέβη ισχυριζόμενος πως «κάποιοι άντρες προσπάθησαν να ληστέψουν τον γιο του», αναφέρεται στην έρευνα της αστυνομίας.

