Επεισοδιακή καταδίωξη 20χρονου: Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση οι γονείς του νεαρού οδηγού

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι οι γονείς του 20χρονου, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου (6/9) έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας.

Όλα συνέβησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αστυνομικοί παρατήρησαν τον 20χρονο, οδηγώντας πολυτελές αμάξι, να συμμετέχει σε κόντρα με ένα άλλο όχημα.

Οι αστυνομικοί τους έκαναν σήμα για να σταματήσουν, όμως οι δύο οδηγοί ανέπτυξαν ταχύτητα με σκοπό να διαφύγουν τον έλεγχο των Αρχών. Ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ ο 20χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να χτυπήσει με το όχημα του έναν αστυνομικό, ο οποίος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Τρομαγμένοι οι γονείς του 20χρονου

«Το παιδί έτρεχε εκεί σε έναν δρόμο μαζί με τον φίλο του και μετά φοβήθηκε γιατί κατέβηκαν κάτω οι ασφαλίτες και έφυγε. Κατεβήκανε κάτω οι εκβιαστών με τα όπλα… 20 χρονών παιδιά είναι. Συμφωνώ ότι το άλλο το παιδί χτύπησε αστυνομικό γιατί φοβήθηκε, αλλά 20 χρονών παιδιά είναι. Τα κορίτσια που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο φοβήθηκαν Ότι θα τους απαγάγουν, ότι θα τους ληστέψουν. Ο αστυνομικός έχει πάθει κάταγμα στο πόδι του αλλά σκεφτείτε ότι και 20 χρονών παιδιά κατέβηκαν κάτω με τα όπλα», είπε συγγενής του δεύτερου οδηγού στο Power Talk.

Την ίδια στιγμή σε κακή ψυχολογική κατάσταση και φανερά τρομαγμένοι είναι οι γονείς του 20χρονου που συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής, με την αγωνία τους να είναι μεγάλη για το τι θα συμβεί, αναφέρει το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ.

Διαβάστε επίσης