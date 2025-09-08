Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας: Συνελήφθη 20χρονος γόνος ευκατάστατης οικογένειας

Επεισοδιακή καταδίωξη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός, έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου (6/8) στο κέντρο της Αθήνας, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε 20χρονος γόνος ευκατάστατης οικογένειας.

Όλα συνέβησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αστυνομικοί παρατήρησαν τον 20χρονο, οδηγώντας πολυτελές αμάξι, να συμμετέχει σε κόντρα με ένα άλλο όχημα.

Οι αστυνομικοί τους έκαναν σήμα για να σταματήσουν, όμως οι δύο οδηγοί ανέπτυξαν ταχύτητα με σκοπό να διαφύγουν τον έλεγχο των Αρχών. Ακολούθησε καταδίωξη κατά την οποία ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ ο 20χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να χτυπήσει με το όχημα του έναν αστυνομικό, ο οποίος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Η καταδίωξη έληξε όταν ο 20χρονος εντοπίστηκε κοντά στο Χίλτον, όπου και συνελήφθη, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα δολοφονίας.

