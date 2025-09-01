Ρόδος: Χειροπέδες σε οδηγό μηχανής που έτρεχε 200 χιλιόμετρα την ώρα - Βίντεο από την καταδίωξη

Στην σύλληψη ενός οδηγού μηχανής, που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Ρόδο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων του ANT1, τον περασμένο Απρίλιο άνδρες της ΕΛΑΣ επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο σε μία μηχανή μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα. Ο οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί στο σήμα των αστυνομικών και τότε ξεκίνησε μία καταδίωξη που διήρκησε περίπου 25 λεπτά.

Ο οδηγός της μηχανής στην προσπάθειά του να «χάσει» τους αστυνομικούς ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα, φτάνοντας ακόμη και τα 200 χλμ/ώρα.

Στο βίντεο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, φαίνεται η μηχανή να περνάει σαν πύραυλος δίπλα από τα αυτοκίνητα. Ο οδηγός παραβίασε πολλούς ερυθρούς σηματοδότες, πολλά STOP, θέτοντας σε κίνδυνο τον ίδιο, την συνεπιβάτιδά του αλλά και διερχόμενους πεζούς και οδηγούς.

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του ANT1:

Οι αστυνομικοί αποφάσισαν τελικά να σταματήσουν την καταδίωξη καθώς έκριναν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για ατύχημα ή δυστύχημα. Ωστόσο συνέχισαν όλο αυτό το διάστημα την έρευνά τους, αναζητώντας βίντεο απο κάμερες ασφαλείας προκειμένου να τον ταυτοποιήσουν.

Το Σάββατο (30/8) αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του για να τον συλλάβουν. Ο άνδρας αρχικά αντιστάθηκε και απώθησε έναν εκ των αστυνομικών ώστε να διαφύγει, αλλά τελικά συνελήφθη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Τροχαίας Ρόδου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία.

