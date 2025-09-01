Αθηνών-Κορίνθου: Άνοιξε το ρεύμα προς Κόρινθο - Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός προς Αθήνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό εξαιτίας ανατροπής και πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε φορτηγό

Newsbomb

Αθηνών-Κορίνθου: Άνοιξε το ρεύμα προς Κόρινθο - Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός προς Αθήνα
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άνοιξε το ρεύμα προς Κόρινθο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου εξαιτίας ανατροπής και πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε φορτηγό στο 43ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η κυκλοφορία προς Κόρινθο διεξάγεται κανονικά στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου από τις 2 δεξιές λωρίδες.

Παραμένει η εκτροπή κυκλοφορίας στον κόμβο Κινέττας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε το… ταξίδι για το Μουντιάλ 2026 – Πρώτη προπόνηση πριν τα προκριματικά

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Σε επιφυλακή το ΝΑΤΟ ενόψει των στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας-Λευκορωσίας

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φάμελλος για τα σενάρια περί ίδρυσης κόμματος Τσίπρα

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε οδηγό μηχανής που έτρεχε 200 χιλιόμετρα την ώρα - Βίντεο από την καταδίωξη

21:38LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Εννέα πολεμικά πλοία ανέπτυξαν στην Καραϊβική οι ΗΠΑ - «Η μεγαλύτερη απειλή εδώ και έναν αιώνα»

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ξεκίνησε και πάλι από τη Βαρκελώνη ο στολίσκος που μεταφέρει τρόφιμα στη Γάζα

21:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Ποντένσε για να υπογράψει – «Θερμή» υποδοχή στο «Ελ. Βενιζέλος»

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί - Τουλάχιστον 2.800 τραυματίες - «Πεθαίνουν μπροστά μας»

21:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Πρεμιέρα χωρίς ντέρμπι - Το πρόγραμμα της σεζόν 2025/26

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι η κλειδοχρονιά; - Πότε καθιερώθηκε ως «Πρωτοχρονιά» η 1η Σεπτεμβρίου; - Ο ίνδικτος και οι ινδικτιώνες της Εκκλησίας μας

20:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Πλήγμα στη Γερμανία - Νοκ άουτ για το υπόλοιπο τουρνουά ο Βόιγκτμαν

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικές εικόνες στην Αθηνών-Κορίνθου: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες - Βίντεο

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Τρένο παρέσυρε κοπάδι ζώων που μπήκε στις γραμμές στην Αλίαρτο

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών-Κορίνθου: Άνοιξε το ρεύμα προς Κόρινθο - Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός προς Αθήνα

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τις 90 θα φτάσουν οι συλλήψεις - Κληρικός ζητούσε να ξυλοκοπήσουν άτομα με τα οποία είχε διαμάχη

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: H «κορεκτίλα» αλλάζει και το Πάνθεον - Πώς μετανομάζεται η επιγραφή στο αέτωμα

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Πεύκη: Βίντεο ντοκουμέντο με άνδρα που εκπαίδευε τα σκυλιά του σκοτώνοντας γατάκια

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Τον Πούτιν και τον Ζελένσκι θα συναντήσει ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Το θερμότερο καλοκαίρι στην ιστορία της βίωσε φέτος η Βρετανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

21:38LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε οδηγό μηχανής που έτρεχε 200 χιλιόμετρα την ώρα - Βίντεο από την καταδίωξη

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρομακτικές εικόνες στην Αθηνών-Κορίνθου: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες - Βίντεο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζιχάντι Τζον: Πώς εντοπίστηκε και εκτελέστηκε σε... κεμπαπτζίδικο ο δήμιος του ISIS

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη - Μόνο στη Φωτεινή θα πω ποιος τον σκότωσε»

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τις 90 θα φτάσουν οι συλλήψεις - Κληρικός ζητούσε να ξυλοκοπήσουν άτομα με τα οποία είχε διαμάχη

18:55LIFESTYLE

Πώς ένα τραγούδι του 1989 έγινε το hit του καλοκαιριού και «τρέλανε» τη νεολαία - Γιατί οι φαν πάνε με μανταλάκια στις πίστες

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στο FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

18:23LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για τον σύζυγό της - «Έφυγε στην αγκαλιά μου, είχε καρκίνο»

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Αυτός είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι η κλειδοχρονιά; - Πότε καθιερώθηκε ως «Πρωτοχρονιά» η 1η Σεπτεμβρίου; - Ο ίνδικτος και οι ινδικτιώνες της Εκκλησίας μας

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ήρωας της Κύπρου Νίκος Τούντας - Με το άρμα του έκανε ολοκαύτωμα στον εχθρό κι έσωσε 3.000 ανθρώπους - Ο αποχαιρετισμός του Νίκου Τόσκα

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

18:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με δύο γυναίκες που έκλεψαν κινητά από ψητοπωλείο μέρα-μεσημέρι

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσε τον άντρα της: Η κυνική ομολογία της τρόμαξε τον εραστή της - «Και νόμιζες ότι δεν μπορώ να σκοτώσω μύγα»

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φάμελλος για τα σενάρια περί ίδρυσης κόμματος Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ