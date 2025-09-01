Αθηνών-Κορίνθου: Άνοιξε το ρεύμα προς Κόρινθο - Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός προς Αθήνα
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό εξαιτίας ανατροπής και πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε φορτηγό
Άνοιξε το ρεύμα προς Κόρινθο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου εξαιτίας ανατροπής και πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε φορτηγό στο 43ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Η κυκλοφορία προς Κόρινθο διεξάγεται κανονικά στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου από τις 2 δεξιές λωρίδες.
Παραμένει η εκτροπή κυκλοφορίας στον κόμβο Κινέττας, στο ρεύμα προς Αθήνα.
