Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου: Τρεις τραυματίες μεταξύ αυτών ένα παιδί
Στο σημείο του ατυχήματος έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν δύο οχήματα συγρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα το ένα εξ' αυτών να έχει εκτραπεί σε παρακείμενο χωράφι.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τη σύγκρουση έχουν τραυματιστεί οι δύο οδηγοί των οχημάτων καθώς επίσης και ένα ανήλικο παιδί.
Στο σημείο του ατυχήματος έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.
