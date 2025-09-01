Τραγικός θάνατος 62χρονου στο λιμάνι του Πειραιά

Τραγικό θάνατο βρήκε πρωινές ώρες σήμερα, στο Λιμάνι του Πειραιά ένας 62χρονος εργαζόμενος ιδιωτικής εταιρείας ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της εργασίας του στις αφίξεις του επιβατικού σταθμού «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» στο λιμάνι του Πειραιά.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, στον 62χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ιδιωτικού ασθενοφόρου με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Α’ Λιμενικό τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους, μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο Φορέα.

