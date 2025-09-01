Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό - Αργές ταχύτητες σε Κέντρο, Μεσογείων

Πού παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα 

Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό - Αργές ταχύτητες σε Κέντρο, Μεσογείων
1'
Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό και στο Κέντρο εξαιτίας της αυξημένης κίνησης σήμερα (01/09), καθώς οι περισσότεροι των εκδρομέων έχουν επιστρέψει στην Αθήνα.

Στην Αττική Οδό αυτή τη στιγμή καταγράφονται καθυστερήσεις 10-15' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Ταυτόχρονα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Λυκόβρυσης έως τον Κόκκινο Μύλο, ενώ σημαντική κίνηση καταγράφεται και στο ρεύμα προς Λαμία.

Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού, καθώς και στη Λεωφόρο Μεσογείων από την Κατεχάκη έως την Αγία Παρασκευή.

Παρόμοια εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, καθώς στο «κόκκινο» βρίσκονται Πανεπιστημίου, Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Αμαλίας.

