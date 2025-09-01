Τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της Αθήνας - Καθυστερήσεις στο ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός
Σύγκρουση δύο οχημάτων
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων επικρατούν στη λεωφόρο Αμαλίας, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος.
Δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός, στο ρεύμα προς το Σύνταγμα με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι οδηγοί να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες από τη σύγκρουση. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, με την κυκλοφορία να αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά.
