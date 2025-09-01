Καραμπόλα πέντε οχημάτων στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στο ύψος της Ροσινιόλ

Μόνο υλικές ζημιές

Newsbomb

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στο ύψος της Ροσινιόλ
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενα πέντε οχήματα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/9) στη λεωφόρο Κηφισού, με αποτέλεσμα στο σημείο να έχει δημιουργηθεί αυξημένη κίνηση.

Η καραμπόλα σημειώθηκε στο ύψος της Ροσινιόλ στην Κωνσταντινουπόλεως και στο ρεύμα προς Πειραιά, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα μόνο υλικές ζημιές και τα αυτοκίνητα απομακρύνθηκαν. Στο σημείο έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα.

