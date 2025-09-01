Καραμπόλα πέντε οχημάτων στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις στο ύψος της Ροσινιόλ
Μόνο υλικές ζημιές
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενα πέντε οχήματα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/9) στη λεωφόρο Κηφισού, με αποτέλεσμα στο σημείο να έχει δημιουργηθεί αυξημένη κίνηση.
Η καραμπόλα σημειώθηκε στο ύψος της Ροσινιόλ στην Κωνσταντινουπόλεως και στο ρεύμα προς Πειραιά, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα μόνο υλικές ζημιές και τα αυτοκίνητα απομακρύνθηκαν. Στο σημείο έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:07 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς του Eurobasket 2025
10:55 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Franz Ferdinand: Μετράμε αντίστροφα για να τους δούμε ζωντανά στο Floyd
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Έξι ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
10:41 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
EETAA αποτελέσματα 2025: Πότε θα ανακοινωθούν - Οι δικαιούχοι
10:27 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Υπηρέτης δύο αφεντάδων»: Δείτε τις τελευταίες στάσεις της περιοδείας
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
08:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ