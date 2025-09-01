Κίνηση στους δρόμους: Χαμός σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων και Αθηνών

Κίνηση στους δρόμους: Χαμός σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων και Αθηνών
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής την πρώτη μέρα του μήνα, καθώς οι διακοπές έλαβαν τέλος και οι περισσότεροι εργαζόμενοι επιστρέφου σήμερα στις δουλειές τους.

Έντονη κίνηση υπάρχει στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα της καθόδου προς το κέντρο της Αθήνας. Ομοίως και στη λεωφόρο Μεσογείων.

Κίνηση παρατηρείται επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο προς Σκαραμαγκά.

Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο του Καρέα.

Αναφορικά με την Αττική οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

