Δίωξη για κακούργημα στην 45χρονη που ενεπλάκη σε τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη

Τροχαίο με Porsche: «Έτρεχε με 160 χιλιόμετρα», είπε ο δικηγόρος του θύματος
Αύριο θα απολογηθεί η 45χρονη που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες και εγκατάλειψη, τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/08), στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, κοντά σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα τα οποία παρακολουθούνται από νοσηλευτικό προσωπικό ενώ η 45χρονη οδηγός παραμένει σύμφωνα με τους δικηγόρους της σε κατάσταση σοκ. Όπως λένε, οι αιματολογικές εξετάσεις, που έγιναν επτά ώρες μετά το τροχαίο, έδειξαν ότι η πελάτισσά τους, δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι δικηγόροι της 45χρονης επαναλαμβάνουν πως η πελάτισσά τους δεν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε αντίθεση με τις διαρροές της αστυνομίας: Υποστηρίζουν πως η οδηγός δεν εγκατέλειψε τους τραυματίες μετά το ατύχημα.

«Είχε πιει λίγο, ήταν νηφάλια», ανέφερε φίλος της 45χρονης.

Ο εισαγγελέας άσκησε στην 45χρονη κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, για σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών, καθώς φέρεται να είχε πάρει ηρεμιστικό χάπι.

Οι δύο τραυματίες παραμένουν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας τους. Οι δύο τραυματίες, που απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου που επέβαιναν, νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ με τους γονείς της 26χρονης να δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά.

Το όχημά της 45χρονης κινήθηκε για περίπου 100 μέτρα και αφού έκανε πολλές περιστροφές, έπεσε σε κολόνα ρεύματος και σφηνώθηκε σε πινακίδες σήμανσης στον παράδρομο του αυτοκινητόδρομου.

Λίγες ώρες πριν το ατύχημα η 45χρονη οδηγός διασκέδαζε με την παρέα της, σε νυχτερινά καταστήματα της Θεσσαλονίκης. Μετά τη σύλληψή της, η 45χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ποσότητα αλκοόλ στο αίμα της.

Η 45χρονη κατηγορούμενη πέρασε όλο το σαββατοκύριακο στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και ετοιμάζεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή αύριο το πρωί.

Μία από τις φίλες της 45χρονης που βρισκόταν στο ίδιο πάρτυ,και είναι και συνεργάτιδα της 45χρονης, καθόταν πίσω από την οδηγό. Όταν ερωτήθηκε η γυναίκα αυτή από την δημοσιογράφο του Mega εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ η 45χρονη και γι’ αυτό το λόγο οδηγούσε η φίλη της, η ίδια επικαλέστηκε ότι δεν έβλεπε, κοίταζε το κινητό της, δεν γνωρίζει και ότι μάλιστα έφυγε από το δεύτερο μαγαζί, όπου είχανε πάει για διασκέδαση, με ταξί.

-Δεν έχω καμία σχέση με το ατύχημα, δεν γνωρίζω τίποτα. Αποχώρησα πολύ νωρίτερα. (Πριν το τροχαίο) Η κυρία Χ… (φίλη 45χρονης) οδηγούσε το αμάξι. Μετά δεν ξέρω τι έγινε, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να έχω εικόνα.

-Θυμάστε αν είχε πιεί η Κ…;

-Κοιτάξτε, εγώ είχα ήδη τους πόνους μου, εμένα με πιάνουν πόνοι είμαι σοβαρά άρρωστη, δεν μπορώ να έχω την εικόνα, ήταν και νύχτα, δεν ξέρω. Ήμουν στο τηλέφωνό μου και προσπαθούσα να φύγω. Ήθελα να φύγω. Είχα πάρει ταξί. Δεν με κάλεσαν καν από την αστυνομία. Εύχομαι τα παιδιά να είναι καλά.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η αστυνομία δεν ενημερώθηκε ποτέ ότι η γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο.

«Δεν είναι εύκολο να ξεφύγει από το νόμο κάποιος που προκαλεί τροχαίο και φεύγει. Υπάρχουν επιστήμονες που μπορούν να διαπιστώσουν πως μπορεί να έχουν φύγει από τον οργανισμό ουσίες και αλκοόλ, όταν έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα», σχολίασε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Δικηγόρος τραυματιών: «Αν τα παιδιά δεν φορούσαν ζώνη, θα είχαμε δυστύχημα»

Ο δικηγόρος τραυματιών Γιώργος Βρεττός μιλώντας στο Mega ανέφερε πως η κατάσταση υγείας του 28χρονου είναι σοβαρή ωστόσο η 26χρονη παραμένει δύσκολη.

«Ευτυχώς τα παιδιά φορούσαν ζώνη, αν δεν φορούσαν θα είχαμε δυστύχημα», ανέφερε ο δικηγόρος Γιώργος Βρεττός.

«Η εκτίμηση μου είναι πως η 45χρονη έτρεχε με πάνω από 160χλμ/ώρα», σημείωσε.

