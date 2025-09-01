Τροχαίο με Porsche: «Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης

Καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της 45χρονης οδηγού της Porsche, ο συνήγορος της οικογένειας της 26χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με τον φίλο της μετά το σφοδρό τροχαίο στη Θέρμη.

Τροχαίο με Porsche: «Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης
«Την είδα εγώ, μόνο πέντε λεπτά με αφήσανε να μπω στη ΜΕΘ. Το παιδί είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, είναι σε σοκ, θα χρειαστεί πολύ δουλειά μετά για να επανέλθει». Λέει αρχικά στην κάμερα του Ant1 η μητέρας της 26χρονη οδηγού που τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με τον 28χρονο φίλο της όταν έπεσε πάνω τους η Porsche της 45χρονης.

«Ο φίλος της κι αυτός έχει σοβαρά θέματα. Δηλαδή έχει σπασμένους σπόνδυλους, στην σπονδυλική στήλη και τώρα θα τον βάλουν για μαγνητική μας είπανε, γιατί υποψιάζονται ότι θα 'χει ακόμη δύο σπασμένους. Είναι εξαπλωμένος μόνιμα. Η κόρη μας είναι στη ΜΕΘ. Η κατάσταση είναι σταθερή. Δεν κινδυνεύει η ζωή της, αλλά έχει τα σπασμένα πλευρά, έχει μία σοβαρή βλάβη στα πνευμόνια, πρέπει να υποστηρίζεται με οξυγόνο. Γι' αυτό είναι στη ΜΕΘ, γιατί αυτή είναι εξελίξιμη. Το θετικό είναι ότι ζουν γιατί το αμάξι αν το βλέπατε… γιατί εμείς το είδαμε, είναι θαύμα το πώς βγήκαν ζωντανοί. Το πίσω μέρος του αμαξιού, το πορτμπαγκάζ και οι πίσω οι θέσεις έχουν κολλήσει στο μπροστά, δηλαδή αν κάποιος καθόταν πίσω δεν θα ζούσε».

Καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της 45χρονης ο δικηγόρος της οικογένειας της 26χρονης

Η 45χρονη οδηγός της Porsche υποστηρίζει πως «πήγαινα με το αυτοκίνητό μου στο σπίτι και έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα παρά μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου και τον πόνο όταν έφτασα στο νοσοκομείο. Εκεί έμαθα ότι με είχε πάει η φίλη μου και τότε μου είπαν ότι συγκρούστηκα με άλλο αυτοκίνητο».

Οι ισχυρισμοί της οδηγού της Porsche μόνο οργή προκαλούν στην οικογένεια της 16χρονηςμ ενώ όπως υποστηρίζουν, η 45χρονη δεν έχει ζητήσει ούτε συγγνώμη.

Ο συνήγορος της οικογένειας πάντως καταρρίπτει τα όσα υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός.

«Όταν έχουμε με εκπνεόμενο αέρα έλεγχο, πρέπει να προσθέτουμε 0,18 στο αποτέλεσμα που έχει ήδη εξαχθεί κατά τον μεταγενέστερο έλεγχο. Εάν έχει γίνει μετά από 5 ώρες, βγάλει πάνω από τη μονάδα. Εάν με το να λειτουργήσει το κλιματιστικό του χάνει τον έλεγχο, αυτό πάλι παραπέμπει σε κατάσταση έλλειψη νηφαλιότητας», λέει αρχικά ο κ. Βρεττός για να συμπληρώσει πως «με βάση τα αποτελέσματα της σύγκρουσης ήταν μια ταχύτητα που υπερβαίνει τα 150-160 χιλιόμετρα».

Η 45χρονη που κρατείται στην Τροχαία αναμένεται την Τρίτη να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή.

