«Έσκυψα για το air condition και ξύπνησα στο νοσοκομείο» - Η απολογία της οδηγού της Porsche

Στην απολογία της φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν αντιλήφθηκε ότι χτύπησε άλλο όχημα

«Έσκυψα για το air condition και ξύπνησα στο νοσοκομείο» - Η απολογία της οδηγού της Porsche
Σαν σκηνή από ταινία τρόμου περιέγραψε η 45χρονη οδηγός της Porsche τις στιγμές πριν το σφοδρό τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, που άφησε πίσω του δύο σοβαρά τραυματίες και ένα πλήθος ερωτημάτων.

«Έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό και ξύπνησα στο νοσοκομείο», ήταν η πρώτη της φράση, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με τον εισαγγελέα, στον οποίο οδηγήθηκε κατηγορούμενη για κακούργημα. Η μητέρα δύο ανήλικων παιδιών και επιχειρηματίας, καλείται πλέον να λογοδοτήσει για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη, και οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών.

Στην απολογία της φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν αντιλήφθηκε ότι χτύπησε άλλο όχημα. Είχε, όπως είπε, καταναλώσει ένα ηρεμιστικό χάπι –Xanax– και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

H οδηγός της Porsche έσπασε την ηλιοροφή του αυτοκίνητου και εξαφανίστηκε

«Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου»

Η φίλη της, που διασκέδαζε μαζί της λίγες ώρες νωρίτερα, μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Star, ενώ την ίδια ώρα, ραγίζουν καρδιές οι δηλώσεις της μητέρας της 26χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ.

Στιγμιότυπο από τη βραδινή έξοδο της 45χρονης με την παρέα της λίγο πριν το τροχαίο

Η 45χρονη κρατείται στο αστυνομικό τμήμα μέχρι την Τρίτη, οπότε και θα απολογηθεί ενώπιον ανακριτή. Οι δικηγόροι της υπερασπίζονται σθεναρά την εκδοχή της, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, τονίζοντας πως οι τοξικολογικές και αιματολογικές εξετάσεις της ήταν καθαρές.

«Το λάθος της είναι ότι οδηγούσε Porsche και είναι ξανθιά»

«Το λάθος της είναι που οδηγούσε Porsche, είναι ξανθιά, είναι μια ευκατάστατη και επιτυχημένη γυναίκα. Αυτό δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό», δήλωσε ο δικηγόρος της Κωνσταντίνος Οικονόμου.

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Σανίδας είπε πως «θα απολογηθεί την Τρίτη, θα λάμψει η αλήθεια. Μια κοπέλα που δεν έχει σχέση με δικαστήρια, έχει δύο παιδιά... δεν είναι στη μενταλιτέ της τα δικαστήρια. Στη Θεσσαλονίκη γίνονται καθημερινά 7 με 10 ίδια ατυχήματα. Για το αποτέλεσμα του αλκοτέστ, σφάλματα γίνονται».

Για την πιθανότητα να μην ήταν εκείνη στο τιμόνι, απάντησαν πως δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία –ενώ επέμειναν ότι δεν εγκατέλειψε ποτέ τη σκηνή, καθώς μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Στη ΜΕΘ η 26χρονη, νοσηλεύεται και ο 28χρονος συνοδηγός

Την ίδια στιγμή, τα βλέμματα είναι στραμμένα στους δύο τραυματίες του δυστυχήματος. Η 26χρονη οδηγός του άλλου οχήματος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ, ενώ ο 28χρονος συνοδηγός της έχει τραυματιστεί πιο ελαφρά και παραμένει σε απλή κλίνη.

