Θέρμη: Δίωξη για κακούργημα στην 45χρονη οδηγό - Αναφορά για οδήγηση υπό τον επήρεια φαρμάκου

Ο εισαγγελέας άσκησε Κακουργηματική ποινική δίωξη κατά της 45χρονης

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά της 45χρονης που προκάλεσε το σφοδρό τροχαίο στη Θέρμη, στην εθνική οδό έξω από τη Θεσσαλονίκη, άσκησε το Σάββατο (30/08) ο εισαγγελέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν είναι επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη στο τόπο του ατυχήματος
και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, πιθανότατα κάποιου ηρεμιστικού φαρμάκου.

Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη.

«Μηδενικό αλκοόλ στο αίμα της»

Νωρίτερα, οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού, που το πρωί του Σαββάτου (30/08) πέρασε το κατώφλι του Εισαγγελέα, Μιχάλης Σανίδας και Κωνσταντίνος Οικονόμου, υποστηρίζουν ότι η πελάτισσά τους δεν είχε καταναλώσει καθόλου αλκοόλ. Όπως τόνισαν, τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων έδειξαν μηδενική ποσότητα αιθανόλης στο αίμα, διαψεύδοντας τις αρχικές πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει.

«Στον προέλεγχο της αιθανόλης το αποτέλεσμα ήταν 0,08, το οποίο παραποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης και εμφανίστηκε ως 0,8. Δεν υπάρχει ίχνος αλκοόλ. Η εντολέας μας είναι πεντακάθαρη», ανέφερε στις τηλεοπτικές κάμερες ο Μιχάλης Σανίδας. Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Οικονόμου πρόσθεσε ότι η οδηγός βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, δεν είχε αντιληφθεί το τροχαίο και γι’ αυτό μπήκε στο όχημα συγγενικού της προσώπου που την μετέφερε στο νοσοκομείο.

«Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσάς μας επί πίνακι. Το αντιλαμβανόμαστε. Αν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα LADA και έκανε παρέα με εμένα, ο οποίος είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ πέρα. Όταν προκύπτει από την αιματολογική, ότι δεν έχει πιει, ότι είναι 0, οι τοξικολογικές, όταν από τον προέλεγχο της αιθανόλης το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια ότι είναι 0,8 δηλαδή δέκα φορές παραπάνω, τότε είναι μία περίπτωση που συμβαίνει καθημερινά. Κι όμως αυτή παραπέμπεται», είπε ο Κωνσταντίνος Οικονόμου.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης επισημαίνουν πως η 45χρονη «δεν εγκατέλειψε το σημείο», αλλά αποχώρησε αμέσως μετά το ατύχημα υπό σύγχυση και με τραυματισμό στο αριστερό της χέρι. Σύμφωνα με τους ίδιους, η γυναίκα παραμένει σε κακή ψυχολογική κατάσταση: «Είναι διαλυμένη εδώ και δύο ημέρες, δεν έχει συνέλθει ακόμη».

Το πρωί του Σαββάτου (30/08) η 45χρονη εμφανίστηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, έχοντας τραύμα στο χέρι της.

Σε βάρος της 45χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και πρόκληση σωματικών βλαβών. Οι δικηγόροι της 45χρονης ισχυρίζονται πως η εντολέας τους κάλεσε την αστυνομία περίπου μία ώρα μετά το ατύχημα.

Η 26χρονη τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο 28χρονος είναι καλύτερα στην υγεία του.

