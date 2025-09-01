Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή
Ο τραυματίας δικυκλιστής διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Ένας άνδρας τραυματίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας μετά από τροχαίο ατύχημα στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, το τροχαίο έγινε γύρω στις 13:40 στην περιοχή του Ευόσμου. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στη συμβολή των οδών Εθνικής Αναγεννήσεως και Τρίτση.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι.
