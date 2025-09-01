Ανατροπή και εκδήλωση πυρκαγιάς σε φορτηγό στην Αθηνών-Κορίνθου - Κλειστά και τα δύο ρεύματα

Κλειστά και τα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου εξαιτίας ανατροπής και πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε φορτηγό στο 43ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα πραγματοποιείται από τον κόμβο Κινέττας μέσω της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.

Η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Κόρινθο πραγματοποιείται από τον κόμβο της Πάχης μέσω της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.