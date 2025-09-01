Τρομακτικές εικόνες στην Αθηνών-Κορίνθου: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες - Βίντεο
Εκτροπή στο ρεύμα προς Αθήνα - Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία προς Κόρινθο
Εκατοντάδες αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εξαιτίας ανατροπής και πυρκαγιάς σε φορτηγό.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν η νταλίκα συγκρούστηκε μετωπικά, με άλλο όχημα, με συνέπεια τον τραυματισμό του οδηγού της νταλίκας.
Η κυκλοφορία προς Κόρινθο διεξάγεται κανονικά στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου από τις 2 δεξιές λωρίδες.
Παραμένει η εκτροπή κυκλοφορίας στον κόμβο Κινέττας, στο ρεύμα προς Αθήνα.
