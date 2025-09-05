Επικίνδυνη καταδίωξη στα Γλυκά Νερά: 19χρονος μοτοσικλετιστής προσέκρουσε σε περιπολικό

Σκηνές κινηματογραφικής δράσης εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στους δρόμους των Γλυκών Νερών, όταν περιπολικό εντόπισε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες στην συμβολή των οδών Αρριώνος και Αιγαίου.

Ο οδηγός, μόλις είδε το σήμα για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και ξεκίνησε επικίνδυνη καταδίωξη μέσα στους δρόμους της περιοχής.

Η μοτοσικλέτα διέσχισε με ιλιγγιώδη ταχύτητα τις οδούς Αρριώνος, Γαλήνης, Κρυστάλλη, Υπαπαντής και Ανθέων, για να χαθεί τελικά σε χωμάτινο δρόμο. Οι αστυνομικοί όμως δεν το έβαλαν κάτω. Λίγο αργότερα, ο οδηγός εντοπίστηκε ξανά στην οδό Ξενοφώντος, να κινείται στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό που τον καταδίωκε.

Ο 17χρονος , από το Ελ Σαλβαδόρ, συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.