Νέος Κόσμος: Μπροστά σε μακάβριες εικόνες οι αστυνομικοί – Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο σορούς

Τραγωδία σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στον Νέο Κόσμο καθώς το απόγευμα της Πέμπτης εντοπίστηκαν δύο σοροί. Μάλιστα η γυναίκα βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.

Το κουβάρι της τραγικής υπόθεσης ξετυλίχθηκε όταν οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία έπειτα από έντονη δυσοσμία που αναδυόταν τις τελευταίες ημέρες από το διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας, ηλικίας 74 ετών, έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Η σύζυγός του βρέθηκε νεκρή μπρούμυτα στο κρεβάτι, ενώ η ταυτοποίησή της δεν κατέστη άμεσα δυνατή λόγω της κατάστασης της σορού, ενώ φέρει τραύμα στο θώρακα.

Δίπλα στα άψυχα σώματα εντοπίστηκαν μία κυνηγετική καραμπίνα και δύο κάλυκες. Ο χώρος αποκλείστηκε αμέσως από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής.

Οι μαρτυρίες των γειτόνων

Πάντως, σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας στο Newsbomb, η πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι πιθανότατα πρόκειται για υπόθεση δολοφονίας και αυτοχειρίας.

Γείτονες που μίλησαν στο Newsbomb περιέγραψαν το ζευγάρι και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε.

«Είμαι κάτοικος της περιοχής πολλά χρόνια. Εγώ δεν τους γνώριζα προσωπικά. Ο σύζυγός μου γνώριζε τον σύζυγο. Η γυναίκα του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και ήταν πολύ στεναχωρημένος, ήταν καταβεβλημένος και ο ίδιος. Δεν ξέρω αν ήταν συνταξιούχος ή εργαζόταν, πάντως έβγαινε κι αυτός έξω και τον έβλεπε ο σύζυγός μας εδώ απέναντι. Υποθέσαμε μήπως πρόκειται για μια πράξη απελπισίας;», ανέφερε μία γυναίκα.

Μια άλλη γειτόνισσα περιέγραψε: «Έλειπα διακοπές και γύρισα το Σάββατο. Είδα το φως του σπιτιού τους που δεν ήταν σβηστό. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Σήμερα μύριζε ακόμα πιο έντονα. Ήρθε ο διαχειριστής, άνοιξε την πολυκατοικία και τους βρήκαν. Η κυρία δεν έβγαινε έξω, κυρίως ο παππούς έβγαινε. Άκουσα τους αστυνομικούς να λένε ότι ο άνδρας σκότωσε τη γυναίκα και αυτοκτόνησε».

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο σενάριο της οικογενειακής τραγωδίας, με πιθανή εκδοχή ο άνδρας να πυροβόλησε τη γυναίκα και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Οι αρχές ωστόσο τονίζουν ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, έως ότου ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση.

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι το διαμέρισμα ήταν ασφαλισμένο, χωρίς ίχνη παραβίασης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το ζευγάρι. Γείτονες ανέφεραν ότι ο 74χρονος φαινόταν τις τελευταίες εβδομάδες ιδιαίτερα καταβεβλημένος, ενώ η γυναίκα φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ σχετικά με τον 74χρονο άνδρα και την σύζυγο του που βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε προχωρημένη σήψη στο διαμέρισμα που διέμεναν στο Νέο Κόσμο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής».