Νέος Κόσμος: Μπροστά σε μακάβριες εικόνες οι αστυνομικοί – Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο σορούς

Ένας νεκρός άνδρας και μία γυναίκα σε κατάσταση αποσύνθεσης εντοπίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης μέσα σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο.

Newsbomb

Νέος Κόσμος: Μπροστά σε μακάβριες εικόνες οι αστυνομικοί – Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο σορούς
Χάρης Γκίκας/ Newsbomb.gr
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στον Νέο Κόσμο καθώς το απόγευμα της Πέμπτης εντοπίστηκαν δύο σοροί. Μάλιστα η γυναίκα βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.

Το κουβάρι της τραγικής υπόθεσης ξετυλίχθηκε όταν οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία έπειτα από έντονη δυσοσμία που αναδυόταν τις τελευταίες ημέρες από το διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας, ηλικίας 74 ετών, έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Η σύζυγός του βρέθηκε νεκρή μπρούμυτα στο κρεβάτι, ενώ η ταυτοποίησή της δεν κατέστη άμεσα δυνατή λόγω της κατάστασης της σορού, ενώ φέρει τραύμα στο θώρακα.

Δίπλα στα άψυχα σώματα εντοπίστηκαν μία κυνηγετική καραμπίνα και δύο κάλυκες. Ο χώρος αποκλείστηκε αμέσως από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής.

Οι μαρτυρίες των γειτόνων

Πάντως, σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας στο Newsbomb, η πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι πιθανότατα πρόκειται για υπόθεση δολοφονίας και αυτοχειρίας.

Γείτονες που μίλησαν στο Newsbomb περιέγραψαν το ζευγάρι και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε.

«Είμαι κάτοικος της περιοχής πολλά χρόνια. Εγώ δεν τους γνώριζα προσωπικά. Ο σύζυγός μου γνώριζε τον σύζυγο. Η γυναίκα του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και ήταν πολύ στεναχωρημένος, ήταν καταβεβλημένος και ο ίδιος. Δεν ξέρω αν ήταν συνταξιούχος ή εργαζόταν, πάντως έβγαινε κι αυτός έξω και τον έβλεπε ο σύζυγός μας εδώ απέναντι. Υποθέσαμε μήπως πρόκειται για μια πράξη απελπισίας;», ανέφερε μία γυναίκα.

Μια άλλη γειτόνισσα περιέγραψε: «Έλειπα διακοπές και γύρισα το Σάββατο. Είδα το φως του σπιτιού τους που δεν ήταν σβηστό. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Σήμερα μύριζε ακόμα πιο έντονα. Ήρθε ο διαχειριστής, άνοιξε την πολυκατοικία και τους βρήκαν. Η κυρία δεν έβγαινε έξω, κυρίως ο παππούς έβγαινε. Άκουσα τους αστυνομικούς να λένε ότι ο άνδρας σκότωσε τη γυναίκα και αυτοκτόνησε».

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο σενάριο της οικογενειακής τραγωδίας, με πιθανή εκδοχή ο άνδρας να πυροβόλησε τη γυναίκα και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Οι αρχές ωστόσο τονίζουν ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, έως ότου ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση.

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι το διαμέρισμα ήταν ασφαλισμένο, χωρίς ίχνη παραβίασης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το ζευγάρι. Γείτονες ανέφεραν ότι ο 74χρονος φαινόταν τις τελευταίες εβδομάδες ιδιαίτερα καταβεβλημένος, ενώ η γυναίκα φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ σχετικά με τον 74χρονο άνδρα και την σύζυγο του που βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε προχωρημένη σήψη στο διαμέρισμα που διέμεναν στο Νέο Κόσμο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επικίνδυνη καταδίωξη στα Γλυκά Νερά: 19χρονος μοτοσικλετιστής προσέκρουσε σε περιπολικό

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

06:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλείδωσαν» 7 μέτρα στο καλάθι Μητσοτάκη - Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ

06:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα τα βλέμματα στον Τσίπρα σήμερα - Τι θα πει στην ομιλία του, η στάση του Μαξίμου και πώς αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Λευκορωσία: Ξεκινά το ταξίδι επιστροφής σε Μουντιάλ για την Εθνική - Η ώρα και το κανάλι

06:36LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το άλμπουμ των διακοπών της

06:32LIFESTYLE

Παρουσιαστές και πάνελ στις επάλξεις - Πότε επιστρέφουν οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Τα σχέδια διαδοχής, η μόνη του λύπη και η επέτειος που δεν πρόλαβε

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Απλώνει τα «πλοκάμια» της η μαφία του χαλκού: Η στιγμή που ο δράστης κλέβει τα καλώδια της τηλεδιοίκησης

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει ο Τσίπρας στο Βελλίδειο: Η κριτική στην κυβέρνηση και το όραμα για την Ελλάδα του 2030

06:16ΚΟΣΜΟΣ

«Συμμαχία των Προθύμων»: Όλα πλέον εξαρτώνται από τον Τραμπ - Ανάπτυξη στρατευμάτων από 26 χώρες στην Ουκρανία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης δίχως τέλος για νεαρή γιατρό – 42χρονος της έχει κάνει τη ζωή μαρτύριο

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής: Με το «τουρκο-λιβυκό» η Άγκυρα θέλει σε ομηρία την ανατολική Μεσόγειο - Πώς πρέπει να αντιδράσουν Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Αντιμέτωποι με μακάβριες εικόνες οι αστυνομικοί – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τις δύο σορούς

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι και γιατί δεν θέλουν το καλώδιο; Γιατί η στάση της Κύπρου στο τινάζει στον αέρα τις διπλωματικές προσπάθειες της Αθήνας;

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τοπικές βροχές η Παρασκευή – Καλοκαιρινό το Σαββατοκύριακο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό εποχικό βοήθημα: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και ο πίνακας με τα ποσά ανά επάγγελμα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλείδωσαν» 7 μέτρα στο καλάθι Μητσοτάκη - Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Αντιμέτωποι με μακάβριες εικόνες οι αστυνομικοί – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τις δύο σορούς

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης δίχως τέλος για νεαρή γιατρό – 42χρονος της έχει κάνει τη ζωή μαρτύριο

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τοπικές βροχές η Παρασκευή – Καλοκαιρινό το Σαββατοκύριακο

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι και γιατί δεν θέλουν το καλώδιο; Γιατί η στάση της Κύπρου στο τινάζει στον αέρα τις διπλωματικές προσπάθειες της Αθήνας;

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

23:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Ισραήλ στους «16» η Εθνική Ελλάδας και μάχη μεταλλίου με Τουρκία - Τα ζευγάρια

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Απλώνει τα «πλοκάμια» της η μαφία του χαλκού: Η στιγμή που ο δράστης κλέβει τα καλώδια της τηλεδιοίκησης

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής: Με το «τουρκο-λιβυκό» η Άγκυρα θέλει σε ομηρία την ανατολική Μεσόγειο - Πώς πρέπει να αντιδράσουν Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Αίγυπτος

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Τα σχέδια διαδοχής, η μόνη του λύπη και η επέτειος που δεν πρόλαβε

06:36LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το άλμπουμ των διακοπών της

06:16ΚΟΣΜΟΣ

«Συμμαχία των Προθύμων»: Όλα πλέον εξαρτώνται από τον Τραμπ - Ανάπτυξη στρατευμάτων από 26 χώρες στην Ουκρανία

06:32LIFESTYLE

Παρουσιαστές και πάνελ στις επάλξεις - Πότε επιστρέφουν οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 34χρονης στα Πατήσια: Ξεσπά ο σύντροφός της - Τι ανέφερε για την μοιραία βραδιά

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Λευκορωσία: Ξεκινά το ταξίδι επιστροφής σε Μουντιάλ για την Εθνική - Η ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ