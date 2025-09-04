Νέος Κόσμος: «Την σκότωσε και αυτοκτόνησε», λέει γειτόνισσα του ζευγαριού που βρέθηκε νεκρό

Φωτορεπορτάζ- Βίντεο: Χάρης Γκίκας

Μπροστά σε μια υπόθεση με στοιχεία θρίλερ βρέθηκαν οι αστυνομικοί που εισήλθαν σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, όπου εντοπίστηκαν νεκροί ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Η γυναίκα βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη και φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στον θώρακα, ενώ ο άνδρας, 74 ετών, επίσης είχε τραυματιστεί από πυροβόλο όπλο. Δίπλα στο ζευγάρι βρέθηκαν το όπλο και δύο κάλυκες.

Το σπίτι που εντοπίστηκαν τα δύο πτώματα

Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη στα αρχικά στάδια, ενώ στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής για να εξακριβώσει τις συνθήκες θανάτου. Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας στο Newsbomb, η πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι πιθανότατα πρόκειται για υπόθεση δολοφονίας και αυτοχειρίας.

Γείτονες που μίλησαν στο Newsbomb περιέγραψαν το ζευγάρι και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε.

«Είμαι κάτοικος της περιοχής πολλά χρόνια. Εγώ δεν τους γνώριζα προσωπικά. Ο σύζυγός μου γνώριζε τον σύζυγο. Η γυναίκα του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και ήταν πολύ στεναχωρημένος, ήταν καταβεβλημένος και ο ίδιος. Δεν ξέρω αν ήταν συνταξιούχος ή εργαζόταν, πάντως έβγαινε κι αυτός έξω και τον έβλεπε ο σύζυγός μας εδώ απέναντι. Υποθέσαμε μήπως πρόκειται για μια πράξη απελπισίας;», ανέφερε μία γυναίκα.

Μια άλλη γειτόνισσα περιέγραψε: «Έλειπα διακοπές και γύρισα το Σάββατο. Είδα το φως του σπιτιού τους που δεν ήταν σβηστό. Τη Δευτέρα άρχισε να μυρίζει πολύ. Σήμερα μύριζε ακόμα πιο έντονα. Ήρθε ο διαχειριστής, άνοιξε την πολυκατοικία και τους βρήκαν. Η κυρία δεν έβγαινε έξω, κυρίως ο παππούς έβγαινε. Άκουσα τους αστυνομικούς να λένε ότι ο άνδρας σκότωσε τη γυναίκα και αυτοκτόνησε».

Διαβάστε επίσης