Νέος Κόσμος: Βρέθηκαν δύο πτώματα σε αποσύνθεση σε διαμέρισμα - Υπήρχε πυροβόλο όπλο
Εντός διαμερίσματος στον Νέο Κόσμο εντοπίστηκαν σήμερα νεκροί ένας άνδρας και μια γυναίκα σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοκ έχει προκαλέσει ο εντοπισμός δύο νεκρών ατόμων σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 74 ετών και μία γυναίκα, οι οποίοι βρέθηκαν σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης.
Στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκε πυροβόλο όπλο, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τα αίτια θανάτου τους.
Οι Αρχές απέκλεισαν το διαμέρισμα και ξεκίνησαν λεπτομερείς έρευνες.
Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες καθώς η έρευνα προχωρά.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική: Φωτιά σε δεξαμενές ελαιολάδου στην Ορμύλια
19:36 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
H νήσος Πολύαιγος κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος
19:35 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί δεν πρέπει να παίρνεις ποτέ το κινητό σου στην τουαλέτα
18:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Ελληνοαλβανικός «πόλεμος» στους δρόμους το 2004
06:32 ∙ LIFESTYLE
Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια
17:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κόρινθος: Δείτε που μένουν οι εγκλωβισμένοι αστυνομικοί
16:18 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι
16:20 ∙ LIFESTYLE