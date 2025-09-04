Νέος Κόσμος: Βρέθηκαν δύο πτώματα σε αποσύνθεση σε διαμέρισμα - Υπήρχε πυροβόλο όπλο

Σοκ έχει προκαλέσει ο εντοπισμός δύο νεκρών ατόμων σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 74 ετών και μία γυναίκα, οι οποίοι βρέθηκαν σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης.

Στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκε πυροβόλο όπλο, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τα αίτια θανάτου τους.

Οι Αρχές απέκλεισαν το διαμέρισμα και ξεκίνησαν λεπτομερείς έρευνες.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες καθώς η έρευνα προχωρά.

