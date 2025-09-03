Άγιος Παντελεήμονας: Συμβόλαιο θανάτου 15.000 ευρώ η δολοφονία 47χρονου Αλβανού

Ο δράστης, που επέβαινε σε μηχανή, πλησίασε το θύμα και το πυροβόλησε, τραυματίζοντάς το θανάσιμα

Κατερίνα Ρίστα

Άγιος Παντελεήμονας: Συμβόλαιο θανάτου 15.000 ευρώ η δολοφονία 47χρονου Αλβανού
Αρχείου - Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 47χρονου Αλβανού που σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου στον Άγιο Παντελεήμονα καθώς αστυνομία συνέλαβε έναν 27χρονο Έλληνα, ο οποίος ομολόγησε ότι εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ., ο 27χρονος δράστης, χρήστης ναρκωτικών, δέχτηκε να δολοφονήσει το θύμα έναντι του ποσού των 15.000 ευρώ.

Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ανέφερε ότι η εντολή για την εκτέλεση δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Ισχυρίστηκε, ωστόσο, ότι δεν γνωρίζει τον ηθικό αυτουργό, ούτε τα κίνητρα της δολοφονίας.

Η δολοφονία είχε λάβει χώρα στις 21:25 το βράδυ της 18ης Αυγούστου, στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Βόδα και Ρόδου.

Ο δράστης, που επέβαινε σε μηχανή, πλησίασε το θύμα και το πυροβόλησε, τραυματίζοντάς το θανάσιμα. Από την αυτοψία στο σημείο βρέθηκαν ένα φυσίγγιο και ένας κάλυκας, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος προήλθε από βολίδα πυροβόλου όπλου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:11ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε γιατρό έπειτα από καταγγελία για βιασμό 18χρονης

12:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το ChatGPT αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο χωρίς πρόσβαση

12:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Lady Gaga: Ακούστε το νέο της σινγκλ «The Dead Dance» που ακούγεται στη σειρά «Wednesday»

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Ενισχύεται το μελτέμι στο Αιγαίο

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Ταχτσίδης έγινε «βασιλιάς του Αμαζονίου» - Η ομάδα έκπληξη στην οποία υπέγραψε!

11:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Live streaming η κλήρωση της League Phase (βίντεο)

11:54LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιες ενημερωτικές εκπομπές βλέπει το κοινό

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τα Labubu, (ξανα)ήρθαν τα... Monchhichi: Τα κουκλάκια από τα 70's που πουλάνε σαν τρελά

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτικοί αριθμοί: Οι στρατοί Δύσης και «Άξονα Αναταραχής» σε περίπτωση Γ' Παγκοσμίου Πολέμου

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή στα στενά της Μυκόνου ανάμεσα σε αστυνομικούς και Ιταλούς τουρίστες (βίντεο)

11:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Χωρίς την Κύπρο δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο του καλωδίου» - «Να μπουν φυλακή όσοι πήραν παράνομα επιδοτήσεις απ' τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Συμβόλαιο θανάτου 15.000 ευρώ η δολοφονία 47χρονου Αλβανού - Συνελήφθη ο εκτελεστής

11:39LIFESTYLE

Ο Σάκης Κατσούλης διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα: «Δεν θα ζήσεις για πάντα σαν να είσαι 20 χρονών»

11:31ΜΠΑΣΚΕΤ

«Και τώρα τρέχει…» η Εθνική Ελλάδας: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (03/09)

11:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σπύρος Γραμμένος: Δεκαπέντε χρόνια τραγούδια στην Τεχνόπολη - Δείτε τους καλεσμένους του

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Στο Newsbomb η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου» - «Είμαι η Κατερίνα»

11:14LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει τις επεμβάσεις που έχει κάνει στο πρόσωπό της

11:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Ο Μανόλο Χιμένεθ αναλαμβάνει τους «κίτρινους» στη θέση του Μαρίνου Ουζουνίδη

11:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τομ Χόλαντ: «Η Οδύσσεια είναι μια ταινία που δεν έχει όμοιά της»

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στη μαρίνα Ζέας ταξιτζής χρέωσε τουρίστρια... 130 ευρώ - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Στο Newsbomb η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου» - «Είμαι η Κατερίνα»

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή στα στενά της Μυκόνου ανάμεσα σε αστυνομικούς και Ιταλούς τουρίστες (βίντεο)

12:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το ChatGPT αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο χωρίς πρόσβαση

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Εντόπισε ξυλόλιο το Γενικό Χημείο του Κράτους σε 12 δείγματα - Πώς δικαιολογεί την ύπαρξή του

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

08:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ο παρκαδόρος που ήθελε να το παίξει... βαρόνος των Χανίων: Έστησε καρτέλ ναρκωτικών σε κεντρικό πάρκινγκ, «ξέπλενε» λεφτά με POS και… φοβόταν τη μαμά του!

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

08:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Κουμπάρος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου ο «εγκέφαλος» της μαφίας

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Τα νέα όπλα της Κίνας που ανησυχούν τη Δύση: Υποβρύχιες τορπίλες, υπερύσγχρονοι πύραυλοι και... ΑΙ

11:14LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει τις επεμβάσεις που έχει κάνει στο πρόσωπό της

10:04LIFESTYLE

Ερωτευμένη η Βίκυ Κουλιανού: Η βόλτα της στη Μύκονο με τον νέο της σύντροφο

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Εκβίαζε με... ροζ βίντεο αρχιμανδρίτη - Ο «Πατομπούκαλος» και τα λείψανα Αγίου

10:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ζώνη καταιγίδων σε λίγες ώρες πάνω από την Ελλάδα - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

06:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη προειδοποίηση της Google σε 2.500.000.000 χρήστες - Αλλάξτε άμεσα κωδικούς

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νέα τροπή με 48χρονη αγνοούμενη - Φέρεται να είναι σε μοναστήρι παλαιοημερολογιτών - Τι καταγγέλλει ο σύζυγός της

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι αθώος - Δεν είμαι δολοφόνος – Είμαι ένας άμυαλος 18χρονος»

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα - Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Εθνικής

11:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Χωρίς την Κύπρο δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο του καλωδίου» - «Να μπουν φυλακή όσοι πήραν παράνομα επιδοτήσεις απ' τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τα Labubu, (ξανα)ήρθαν τα... Monchhichi: Τα κουκλάκια από τα 70's που πουλάνε σαν τρελά

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Αυτή είναι η άγνωστη 13χρονη κόρη του - Το ντεμπούτο της στη διεθνή σκηνή και οι φήμες περί διαδοχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ