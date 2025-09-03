Άγιος Παντελεήμονας: Συμβόλαιο θανάτου 15.000 ευρώ η δολοφονία 47χρονου Αλβανού

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 47χρονου Αλβανού που σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου στον Άγιο Παντελεήμονα καθώς αστυνομία συνέλαβε έναν 27χρονο Έλληνα, ο οποίος ομολόγησε ότι εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ., ο 27χρονος δράστης, χρήστης ναρκωτικών, δέχτηκε να δολοφονήσει το θύμα έναντι του ποσού των 15.000 ευρώ.

Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ανέφερε ότι η εντολή για την εκτέλεση δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Ισχυρίστηκε, ωστόσο, ότι δεν γνωρίζει τον ηθικό αυτουργό, ούτε τα κίνητρα της δολοφονίας.

Η δολοφονία είχε λάβει χώρα στις 21:25 το βράδυ της 18ης Αυγούστου, στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Βόδα και Ρόδου.

Ο δράστης, που επέβαινε σε μηχανή, πλησίασε το θύμα και το πυροβόλησε, τραυματίζοντάς το θανάσιμα. Από την αυτοψία στο σημείο βρέθηκαν ένα φυσίγγιο και ένας κάλυκας, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος προήλθε από βολίδα πυροβόλου όπλου.