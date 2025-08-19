Άγιος Παντελεήμονας: «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» πίσω από τη δολοφονία του 47χρονου

Ερωτήματα παραμένουν για το ποιος και γιατί δολοφόνησε τον 47χρονο, Αρτούρ Μπασίμι, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Από την πρώτη στιγμή έγινε γνωστό πως ο 47χρονος ήταν σεσημασμένος ενώ ο αδελφός του είχε κατηγορηθεί για αρκετές παραβάσεις αλλά και για δολοφονία.

Ο 47χρονος Αρτούρ εντοπίστηκε νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι, από πυροβόλο όπλο, στην οδό Μιχαήλ Βόδα, στον Άγιο Παντελεήμονα, τη Δευτέρα (18.08.2025). Από την πρώτη στιγμή έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί και ξεκίνησε η έρευνα για το κίνητρο της δολοφονίας του.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά. Το θύμα είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2022, για συμμετοχή σε 19μελή εγκληματική οργάνωση, η οποία έκανε κλοπές σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Τον Απρίλιο του 2024 είχε συλληφθεί και πάλι για παρόμοιες κατηγορίες.