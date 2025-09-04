Πατήσια: Τα λάθη που φαίνεται να οδήγησαν την 35χρονη έγκυο στο θάνατο

Σοκ προκαλεί η τραγωδία στα Πατήσια, όπου μια 34χρονη γυναίκα πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία λίγα λεπτά μετά τον τοκετό στο σπίτι της. Μαζί της χάθηκε και το βρέφος που μόλις είχε φέρει στον κόσμο. Στο διαμέρισμα βρίσκονταν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 2 και 5 ετών, ανήμπορα να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια. Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν ο σύζυγος επέστρεψε στο σπίτι.

Τα λόγια του παιδιού στους αστυνομικούς

Το πεντάχρονο παιδί, σε κατάσταση σοκ, προσπάθησε να εξηγήσει στους αστυνομικούς τι είχε δει. Ανέφερε πως πρώτα είδε νερά να χύνονται στο πάτωμα και στη συνέχεια «να βγαίνει το μωράκι». Περιέγραψε ότι η μητέρα του πήρε ένα ψαλίδι και έκοψε τον «ομφάλιο λώρο», τον οποίο αποκάλεσε με τις παιδικές του λέξεις «καλώδιο» ή «σχοινάκι». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η μητέρα σωριάστηκε στο έδαφος, αφήνοντας το παιδί ανήμπορο να αντιδράσει.

Οι μαρτυρίες γειτόνων και φίλων

Συγγενείς και φίλοι δηλώνουν συγκλονισμένοι. Γείτονας που μίλησε στην κάμερα είπε:

«Έχω νομίζει ότι γέννησε πρόωρα, αλλά αυτό ήταν κανονική γέννα. Και μετά από λίγο μου λέει γέννησε κανονικά και τις βρήκα και τις δύο νεκρούς. Πρέπει να έχει πεθάνει το μεσημέρι, γιατί είναι πολλές ώρες επάνω.»

Από το περιβάλλον της 34χρονης ακούγεται πως είχε έντονη φοβία με τους γιατρούς, κάτι που την απέτρεπε να αναζητά ιατρική βοήθεια. Παρόλα αυτά, είχε παρακολουθηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της από γυναικολόγο.

Η 35χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο βρέφος που γέννησε

Οι δηλώσεις του οικογενειακού φίλου

Συγκλονιστικές είναι και οι δηλώσεις στενού οικογενειακού φίλου στο Mega:

«Λίγες ώρες πάντως πριν το τραγικό συμβάν,πως την εγκυμονούσα επισκέφθηκε στο σπίτι της γιατρός.»

«Είχε συνεννοηθεί με τον άντρα της πριν φύγει για τη δουλειά του άνθρωπος, εάν έχει, επειδή είχε αυτό το κρύωμα, αν χρειαστεί κάτι να πάει σε κάποια γειτόνισσα και να επικοινωνήσει με τον πατέρα της, μέχρι εκεί... Από εκεί και πέρα πώς κατέληξε να είναι μόνη της στο σπίτι και να γεννάει δεν το ξέρει κανένας μας.»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι όλα ήταν προγραμματισμένα ώστε να υπάρχει υποστήριξη:

«Ήταν όλα κανονισμένα, ήταν όλα προγραμματισμούνα. Ήτανε μήμεροι όλοι, περιμέναμε τηλέφωνο της. Όλοι, οποιονδήποτε και να έπαιρνε τηλέφωνο, θα ήτανε δίπλα της.»

Σε αυτό το σπίτι εντοπίστηκε νεκρή η γυναίκα με το νεογέννητο μωρό της στα Πατήσια Newsbomb.gr

Ερωτήματα που μένουν αναπάντητα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις δύο προηγούμενες εγκυμοσύνες της η γυναίκα είχε επιλέξει να μην παρακολουθείται από γιατρό, αλλά τελικά πήγε και γέννησε κανονικά στο μαιευτήριο. Αυτήν τη φορά όμως, ο τοκετός ήρθε νωρίτερα από ό,τι περίμενε.

Οι στενοί της άνθρωποι γνώριζαν τη φοβία της απέναντι στους γιατρούς, όμως κανείς δεν κατάφερε να τη μεταπείσει. Πίστευαν ότι, όπως και τις προηγούμενες φορές, όλα θα κυλούσαν ομαλά.

Διαβάστε επίσης