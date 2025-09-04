Πατήσια: Κατά των γιατρών η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή με το νεογέννητο μωρό της

Σε αυτό το σπίτι εντοπίστηκε νεκρή η γυναίκα με το νεογέννητο μωρό της στα Πατήσια

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Πατήσια το βράδυ της Τετάρτης με μια γυναίκα, η οποία μόλις είχε γεννήσει, να εντοπίζεται νεκρή. Δίπλα της ήταν το νεκρό μωρό της.

Η γυναίκα, που εντοπίστηκε νεκρή μαζί με το νεογέννητο μωρό της, φέρεται - σύμφωνα με την ΕΡΤ - να ήταν κατά των γιατρών. Δηλαδή, δεν ήθελε να την παρακολουθούν ειδικοί και είναι πιθανό να μην είχε επισκεφθεί κανέναν γιατρό το διάστημα που ήταν έγκυος.

Όπως αναφέρουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες, το κινητό τηλέφωνό της είχε χαλάσει και ίσως έτσι να εξηγείται γιατί η γυναίκα δεν κάλεσε σε βοήθεια. Η γυναίκα βρισκόταν στον μήνα της και αναμενόταν να γεννήσει τις επόμενες ημέρες.

Μάλιστα και τα άλλα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της τα είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι της, σύμφωνα με τους γείτονες.

Μέσα στο σπίτι στα Πατήσια, μάρτυρες της τραγωδίας, ήταν τα δύο μεγαλύτερα παιδάκια της οικογένειας τριών και πέντε ετών, που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα.

Τη νεκρή γυναίκα και το μωρό αντίκρυσε ο σύζυγός της, όταν γύρισε στο σπίτι από τη δουλειά. «Δεν ήμουν σπίτι, γύρισα από την δουλειά. Τα δύο παιδιά ήρθαν προς το μέρος μου, την βρήκα νεκρή» είπε στους αστυνομικούς.

Φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της γυναίκας αναμένεται να δώσει και η ιατροδικαστική εξέταση.