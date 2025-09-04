Πατήσια: Συγκλονίζει ο θάνατος της γυναίκας και του μωρού που μόλις είχε γεννήσει

Ενδελεχείς είναι οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γυναίκα γέννησε μόνη της και εντοπίστηκε νεκρή με το βρέφος της χθες στα Πατήσια.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) στην οδό Σκρα στα Πατήσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έκοψε μόνη της τον ομφάλιο λώρο.

Στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά της, ενώ όταν μπήκε ο σύζυγός της, με καταγωγή από τη Γεωργία, τη βρήκε νεκρή στο πάτωμα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι είχε αφήσει την τελευταία της πνοή, με τον ομφάλιο λώρο να παραμένει πάνω της. Η γυναίκα βρισκόταν στον μήνα της και αναμενόταν να γεννήσει τις επόμενες ημέρες.

Ο σύζυγος της γυναίκας, όπως είπε ο ίδιος στην Αστυνομία, επιχείρησε με τη βοήθεια μίας γειτόνισσας να της κάνει ΚΑΡΠΑ, χωρίς αποτέλεσμα.

Τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας, που βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη την ώρα, ήταν ηλικίας 3 και 5 ετών.

Φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της γυναίκας αναμένεται να δώσει και η ιατροδικαστική εξέταση.