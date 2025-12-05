Μέγκαν Μαρκλ: Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι του πατέρα της - Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του

Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι του Τόμας Μαρκλ, με τον 81χρονο πατέρα της δούκισσας του Σάσεξ να παραμένει στην εντατική

Μέγκαν Μαρκλ: Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι του πατέρα της - Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του
Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση που του έσωσε τη ζωή, με τους γιατρούς να του ακρωτηριάζουν το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο, όπως αποκάλυψε Daily Mail. Ο 81χρονος Τόμας Μαρκλ υποβλήθηκε σε τρίωρη χειρουργική επέμβαση την Τετάρτη για την αφαίρεση του αριστερού του ποδιού και της κνήμης, αφού ένας θρόμβος αίματος διέκοψε την κυκλοφορία του αίματος και η επέμβαση κρίθηκε επιβεβλημένη.

Ο γιος του, Τόμας Τζούνιορ, επιβεβαίωσε την είδηση ​​χθες το βράδυ λέγοντας: «Ο μπαμπάς μου είναι πολύ γενναίος. Το πόδι του έγινε μπλε και μετά μαύρο. Συνέβη πολύ γρήγορα. Τον πήγα σε ένα τοπικό νοσοκομείο, όπου του έκαναν κάποιες αξονικές τομογραφίες και υπερηχογράφημα και είπαν ότι το πόδι έπρεπε να ακρωτηριαστεί».

Ο συνταξιούχος διευθυντής φωτογραφίας του Χόλιγουντ μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο σε ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο στο Σεμπού των Φιλιππίνων, την πόλη στην οποία μετακόμισε νωρίτερα φέτος σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια «νέα ζωή» μακριά από αυτό που αποκάλεσε «συνεχή πόνο» της αποξένωσής του από τη Μέγκαν. Οι γιατροί τον οδήγησαν αμέσως στο χειρουργείο και αφαίρεσαν το άκρο.

Ο Τομ Τζούνιορ είπε: «Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Μου είπαν ότι το πόδι έπρεπε να αφαιρεθεί και ότι ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου». Η Μέγκαν Μαρκλ δεν έχει σχολιάσει την μάχη με την υγεία του πατέρα της.

Ο Μαρκλ αντιμετωπίζει τώρα μια άλλη επέμβαση για την αφαίρεση ενός θρόμβου αίματος στον αριστερό μηρό του. Ο γιος του, Τομ Τζούνιορ, ο οποίος ήταν ο κύριος φροντιστής του, δήλωσε ότι οι γιατροί παραμένουν «εξαιρετικά ανήσυχοι» για την υγεία του πατέρα του. Παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε σταθερή κατάσταση.

Ο Τομ Τζούνιορ είπε: «Ένας από τους γιατρούς του είπε ότι οι επόμενες δύο ή τρεις μέρες είναι κρίσιμες. Το αριστερό του πόδι αφαιρέθηκε κάτω από το γόνατο. Ανησυχούσαν για την πιθανότητα μόλυνσης - σήψη ή γάγγραινα. Η σάρκα ήταν μαύρη. Δεν του έδωσαν καμία επιλογή. Είπαν ή θα χειρουργήσουμε τώρα και θα του αφαιρέσουμε το πόδι ή μπορεί να πεθάνει».

Ο Μαρκλ έχει αποξενωθεί από την κόρη του - την οποία μεγάλωσε μόνος του από την ηλικία των 11 έως 18 ετών - μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2018. Πόζαρε για φωτογραφίες στους παπαράτσι την παραμονή του γάμου πιστεύοντας ότι θα τον έδειχναν από καλύτερη οπτική γωνία. Αργότερα υπέστη δύο καρδιακές προσβολές και είπε ότι η κόρη του ήταν «έξαλλη» μαζί του.

Όταν δεν μπόρεσε να παραστεί στον γάμο της στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, η Μέγκαν μπήκε μόνη της και τη συνόδευσε μέχρι τη μέση του διαδρόμου ο βασιλιάς Κάρολος, μια πράξη που ο Τόμας Μαρκλ χαρακτήρισε «απίστευτα ευγενική και γενναιόδωρη». Η υγεία του έκτοτε επιδιωνώνεται διαρκώς. Υπέστη ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο το 2022 και έχασε την ικανότητά του να μιλάει, αλλά την ανέκτησε εν μέρει χάρη σε λογοθεραπεία.

Δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον γαμπρό του, πρίγκιπα Χάρι, ούτε τα εγγόνια του, τον εξάχρονο Άρτσι, και την τετράχρονη Λίλιμπετ. Μετακόμισε στις Φιλιππίνες τον Ιανουάριο, λέγοντας στην Daily Mail: «Μου θύμιζε συνεχώς την αποξένωσή μου από την κόρη μου όσο ήμουν στις ΗΠΑ και το Μεξικό. Δεν μπορούσα να ξεφύγω από αυτήν και τον Χάρι, οι οποίοι ήταν πάντα στην τηλεόραση με τις εκπομπές, τα βιβλία και τις συνεντεύξεις τους». «Έτσι μετακόμισα στην άλλη άκρη του κόσμου ελπίζοντας σε μια πιο ήσυχη ζωή.»

