Το σχόλιο του πρίγκιπα Χάρι στο γεύμα της Μέγκαν Μαρκλ: «Δεν είναι τόσο καλό όσο της μαμάς σου»

Ο πρίγκιπας Χάρι πείραξε τη Μέγκαν Μαρκλ αναφορικά με τις μαγειρικές ικανότητες της κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου αφιερώματος του Netflix, «With Love, Meghan: Holiday Celebration».

Στο επεισόδιο της Τετάρτης, η δούκισσα του Σάσεξ ετοίμασε ένα χριστουγεννιάτικο γεύμα μαζί με τον διάσημο σεφ Τομ Κολίκιο, δίνοντας έμφαση στο αγαπημένο πιάτο της οικογένειάς της: το γκάμπο (gumbo).

«Γεια σας, μύρισα γκάμπο», είπε ο 41χρονος δούκας, μπαίνοντας στην κουζίνα με τα χέρια στις τσέπες και φιλώντας τη 44χρονη σύζυγό του στα χείλη.

Παρόλο που ο πρίγκιπας Χάρι χαρακτήρισε το γκάμπο ως ένα από τα αγαπημένα του γεύματα, όταν το δοκίμασε, δεν δίστασε να εκφράσει την προτίμησή του.

«Το γκάμπο, για μένα, είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Ειδικά της μαμάς της, αλλά πριν μπει το ψάρι», είπε στον Κολίκιο, αφήνοντας άφωνη τη Μέγκαν.

Η δούκισσα διευκρίνισε ότι η μητέρα της, Ντόρια Ράγκλαν –η οποία φτιάχνει το γκάμπο για το δείπνο της παραμονής των Χριστουγέννων– «κρατάει μια μερίδα στην άκρη» για τον πρίγκιπα Χάρι λόγω των διατροφικών του προτιμήσεων.

«Η μαμά μου βάζει λουκάνικο γαλοπούλας για σένα, οπότε αυτό [το δικό μου] είναι πιο πικάντικο», τον προειδοποίησε η Μέγκαν για το λουκάνικο αν-ντουί (andouille) που είχε προσθέσει.

Αφού δοκίμασε το πιάτο, ο πρίγκιπας Χάρι είπε αστειευόμενος: «Είναι νόστιμο. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι είναι τόσο καλό όσο της μαμάς σου, αλλά σίγουρα είναι κοντά».

Η Μέγκαν τον κοίταξε με ανοιχτό το στόμα, απαντώντας: «Τι; Θεέ μου! Η μαμά μου θα σε λατρέψει γι’ αυτό. Τι ωραίο πράγμα να λες κάτι τέτοιο για την πεθερά σου».

Κατά τη διάρκεια του αφιερώματος, η Μέγκαν τίμησε επίσης τις χριστουγεννιάτικες παραδόσεις του συζύγου της, φτιάχνοντας «Christmas crackers» μαζί με τον επιχειρηματία εστιατορίων Γουίλ Γκουιντάρα.

*Με πληροφορίες από Pagesix

