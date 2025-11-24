Μέγκαν-Χάρι: Η κατάρα της έπαυλης των 30 εκατ.δολαρίων όπου κήρυξαν «πόλεμο» στη βασιλική οικογένεια

Η έπαυλη στο Μοντεσίτο την οποία ο δούκας του Σάσεξ Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επέλεξαν καθώς ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν ένα μπαράζ κατηγοριών εναντίον της βασιλικής οικογένειας παραμένει απούλητη μετά από χρόνια στην αγορά - ακόμη και μετά τη μείωση της τιμής κατά 3 εκατομμύρια δολάρια και πλέον οι παρατηρητές ακινήτων αρχίζουν να αναρωτιούνται: μήπως οι Σάσεξ έχουν καταραστεί το «Netflix House» όπου άρχισαν να «σφυροκοπάνε» τους Ουίνδσορ;

Όταν οι Σάσεξ γύρισαν την αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Χάρι και Μέγκαν» το 2022, το ζευγάρι δεν χρησιμοποίησε το δικό του σπίτι ως σκηνικό. Αντ' αυτού, μετακόμισε σε μια άλλη κατοικία 11.000 τετραγωνικών ποδιών σε δύο στρέμματα με μια τεράστια πισίνα, η οποία ανήκει σε έναν άλλο κάτοικο του Μοντεσίτο. Από έναν καναπέ εκεί, ο δούκας εξαπέλυσε μια σειρά από ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι η απόφασή του να παντρευτεί τη Μέγκαν τον απομάκρυνε από την οικογένειά του επειδή έγινε «από την καρδιά του» και όχι επειδή εκείνη «θα ταίριαζε στο καλούπι».

H «καταραμένη» έπαυλη

Η Μέγκαν μίλησε για την ...αβάσταχτη τυπικότητα της βασιλικής οικογένειας, λέγοντας: «Ήμουν αγκαλίτσα. Πάντα αγκαλίτσα, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι πραγματικά ενοχλητικό για πολλούς Βρετανούς. Υποθέτω ότι άρχισα πολύ γρήγορα να καταλαβαίνω ότι η εξωτερική τυπικότητα εξωτερικά μεταφερόταν και στο εσωτερικό.»

Συνέχισε να θυμάται τις δικές της προσπάθειες να ακολουθήσει το βασιλικό πρωτόκολλο, καθώς αφηγήθηκε τη «σουρεαλιστική» στιγμή που γνώρισε για πρώτη φορά τη Βασίλισσα - κάνοντας μια υπερβολική υπόκλιση μπροστά στον αμήχανο πρίγκιπα Χάρι , την οποία πολλοί θεατές θεώρησαν βαθιά ασέβεια προς τον μονάρχη.

Η σειρά ντοκιμαντέρ σημείωσε τεράστια επιτυχία στο Netflix, αλλά το ακίνητο όπου γυρίστηκε είναι ακόμα προς πώληση, με τιμή λίγο κάτω από τα 30 εκατομμύρια δολάρια. Το σπίτι βγήκε για πρώτη φορά στην αγορά τον Αύγουστο του 2021 για 33,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά απομακρύνθηκε ένα μήνα αργότερα. Βγήκε ξανά στο σφυρί με την ίδια τιμή πώλησης τον Μάρτιο του 2022.

Τον Δεκέμβριο του 2022, κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «Harry & Meghan» και, έξι μήνες αργότερα, αποσύρθηκε ξανά από την αγορά μετά από αποτυχία να πουληθεί. Επέστρεψε τον Απρίλιο του 2024 με μείωση 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων, περισσότερο από 10% και παραμένει προς πώληση στην τιμή των 29.995.000 δολαρίων.

«Έχουμε φτάσει αρκετές φορές κοντά στο να πουλήσουμε το σπίτι», δήλωσε πρόσφατα ο μεσίτης Ryan Malmsten στην San Francisco Chronicle. «Για κάποιο λόγο, ο αγοραστής επέλεξε κάτι άλλο». Ενώ ορισμένοι εικάζουν ότι η σύνδεση με τους Σάσεξ μπορεί να έχει δώσει στο σπίτι ...κακή αύρα είναι αλήθεια ότι οι τιμές που ζητούνται για κάποιες άλλες επαύλεις στο Μοντεσίτο παραμένουν επίσης στάσιμες.

To σπίτι των Σάσεξ στο Μοντεσίτο

Η κατοικία που περιγράφεται ως «η πεμπτουσία του Μοντεσίτο» - διαθέτει μια τετράγωνη πισίνα, επτά υπνοδωμάτια, οκτώ μπάνια, ακόμη και έναν τετραώροφο πύργο. Σύμφωνα με μια τοπική αναφορά, οι εσωτερικοί χώροι του ήταν «έτοιμοι για ένα νέο κεφάλαιο». Αλλά η πώληση ήταν ένα από τα πολλά σημάδια ότι έχει αρχίσει η πτώση στην άλλοτε καυτή αγορά ακινήτων της περιοχής -που κάποτε τροφοδοτούνταν από το λεγόμενο «Φαινόμενο Mέγκαν».

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν ζουν σε μια έπαυλη αξίας 29 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, η αξία της οποίας έχει διπλασιαστεί από τότε που την αγόρασαν πριν από πέντε χρόνια. Ο Χάρι και η Μέγκαν πήραν στεγαστικό δάνειο για να αγοράσουν την μεγαλοπρεπή έπαυλή τους, η οποία διαθέτει εννέα υπνοδωμάτια και 16 μπάνια, το 2020 έναντι 14,65 εκατομμυρίων δολαρίων.

Έκτοτε έχουν επωφεληθεί από μια από τις πιο έντονες τοπικές εκρήξεις ακινήτων στην Αμερική. Η αξία του σπιτιού τους έχει διπλασιαστεί και εκτιμάται πλέον στα 29 εκατομμύρια δολάρια από ιστότοπους ακινήτων. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Χάρι και η Μέγκαν σκοπεύουν να πουλήσουν το σπίτι τους και να φύγουν από το Μοντεσίτο. Αλλά, αν αποφασίσουν ότι θέλουν, τώρα μπορεί να μην είναι η καλύτερη στιγμή αν ελπίζουν να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους λένε οι αναλυτές.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η διαμάχη του Χάρι με τον αδελφό του δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης, και ακόμη και ο πατέρας του, ο βασιλιάς Κάρολος, τον κρατάει σε απόσταση, το ζευγάρι δεν φαίνεται να σχεδιάζει μόνιμη επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο σύντομα.

Διαβάστε επίσης